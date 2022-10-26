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Новости
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Свыше 70% ипотечных клиентов Сбера предпочитают «вторички» новостройкам — аналитика Домклик

Дата публикации: 26 окт 2022
Свыше 70% ипотечных клиентов Сбера предпочитают «вторички» новостройкам — аналитика Домклик

Более 70% клиентов Сбера, начиная с лета 2022 года, выбирают ипотеку на вторичное жилье, несмотря на льготные ставки по госпрограммам на новостройки, сообщила руководитель аналитического центра Домклик Мария Ромчанова в интервью газете «Ведомости».

В апреле из-за повышения процентных ставок только 56% сделок приходилось на вторичный рынок, а 32% — на первичный. Из-за подготовки к летнему сезону порядка 8% клиентов приобретали дома на земельных участках.

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра Домклик:

«Начиная с июня до 22% снижается доля кредитов, выдаваемых на первичное жилье, в том числе с участием программ государственной поддержки, и растет доля сделок, совершаемых на объектах вторичного жилья. Ежемесячно от 70 до 73%, а в сентябре 74% клиентов выбрали объекты на вторичном рынке. Интересно, что показатели за периоды январь-март и июль-сентябрь в этом году аналогичны прошлому году».

За год среднее значение цены за квадратный метр по России выросло на 9%. Так, в начале лета квадратный метр стоил в районе 189 500 руб., затем достиг 194 000 руб, цена сейчас — в районе 186 000 руб. Несмотря на это, спрос на квартиры в новостройках сохраняется. По мнению Ромчановой, через какое-то время может наблюдаться отложенный эффект, но «надо дать этому вызреть».

Что происходит на рынке ипотеки — читайте в полном тексте интервью.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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