Сколько стоит жилье в России: аналитики посчитали, как изменились цены в разных регионах в 2022 году
Эксперты аналитического центра Домклик выяснили, как изменилась стоимость кв. м недвижимости в отдельных регионах РФ с января по сентябрь 2022 года. Данные были рассчитаны на основе ипотечных сделок Сбера и отражают реальные цены на жилье в стране. Показываем наглядно на карте страны, где сильнее всего выросла стоимость недвижимости, а где, наоборот, упала.
Как изменились цены на жилье в России с января по сентябрь 2022 года
Наибольший положительный прирост стоимости зафиксирован в Ставропольском крае, +20%. Также цены сильно выросли в Алтайском крае и Липецкой области: с начала года недвижимость в этих регионах прибавила к цене +18%.
В Москве средняя цена за кв. м жилья выросла незначительно: +1,6%. В Санкт-Петербурге рост составил +2%.
Рекордсменом по падению стоимости кв. м стал Хабаровский край, цены тут снизились на -8%. В Калининградской области жилье подешевело на -7%, а в Ленинградской области на -6%.
Какую недвижимость чаще всего покупали в ипотеку в сентябре 2022
Также аналитики выясняли, что ипотека на вторичку по-прежнему является самым популярным видом жилищного кредитования в стране. По итогам сентября в Сбере доля сделок с ипотекой на вторичке составила 74%, а на рынке новостроек — 19,3%. Самая большая доля сделок с ипотекой на покупку квартир на вторичном рынке в Челябинской области — 82,5%.
В столичных регионах ипотеку на вторичку берут реже, предпочитая покупать новые квартиры в новостройках. Эксперты объясняют это более жесткой конкуренцией местных застрощиков и широким распространением маркетинговых акций и скидок, а также лучшей осведомленностью жителей мегаполисов о льготных ипотечных программах.
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