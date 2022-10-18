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Новости
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Сбер упростил подачу документов для получения ипотеки онлайн на Домклик

Дата публикации: 18 окт 2022
Сбер упростил подачу документов для получения ипотеки онлайн на Домклик

Подать онлайн-заявку через сервис Домклик на ипотеку Сбера стало ещё проще. Теперь клиентам не нужно загружать в анкету все страницы паспорта, включая пустые, как раньше. Достаточно загрузить только один разворот: вторую и третью страницы. 

А если клиент зарегистрировался по Сбер ID (единая учётная запись для сервисов Сбера и партнёров) или через портал госуслуг, паспортные данные подтянутся автоматически, и фотографировать документ не понадобится вообще.

И ещё одна хорошая новость: для рефинансирования под залог недвижимости, включая «Семейную ипотеку», согласие органов опеки больше не нужно, если  для улучшения жилищных условий был использован материнский капитал. Исключение когда доли детям уже выделены, то есть среди собственников предмета залога есть несовершеннолетние. В этом случае согласие опеки потребуется для принятия жилья в залог при рефинансировании.

Сервисы Домкликпозволяют провести ипотечную сделку безопасно и легко. Рассчитать условия ипотеки и подать заявку можно онлайн за 5 минут.В банк нужно приехать только один раз — для подписания кредитного договора и получения ипотеки.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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