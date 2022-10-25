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Сбер стал чаще выдавать ипотеку на частные дома, которые люди строят самостоятельно

Дата публикации: 25 окт 2022
Сбер стал чаще выдавать ипотеку на частные дома, которые люди строят самостоятельно

Аналитики Домклик изучили тренды ипотеки Сбера на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В первом полугодии 2022 года доля ИЖС, которое ведётся своими силами, упала. Это было связано с распространением госпрограмм, обязывающих привлекать подрядчика в ИЖС. Однако с июля по сентябрь доля самостоятельного строительства в общем объёме ИЖС-ипотеки в Сбере увеличилась до 35%.

Эксперты Домклик объясняют такую тенденцию запуском специальной программы «Ипотека с господдержкой на строительство дома своими силами». Программа действует до конца года.

Всего в третьем квартале желающие построить собственный дом оформили в Сбере 8,3 тыс. кредитов на 33,6 млрд рублей. Это больше, чем за первые шесть месяцев года (6,5 тыс. ипотек на 26,95 млрд рублей) и за весь 2021 год (8 тыс. кредитов на 24,3 млрд рублей).

Росту также способствовали низкие ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «ИТ-Ипотека» и «Господдержка». В сентябре по ним было выдано 97% всей ИЖС-ипотеки в Сбере.

«Доля ипотеки на ИЖС в общем объёме ипотечных выдач банка составила около 5% в сентябре, что в 5 раз больше, чем в сентябре прошлого года. Это говорит о том, что наши предложения надёжны и выгодны. Мы и дальше будем делать всё возможное, чтобы повысить доступность строительства и покупки частного дома. Важно, что наши программы не только выгодны, но и доступны широкому кругу клиентов с самыми разнообразными потребностями и пожеланиями».

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

В августе Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС по госпрограммам с 30 до 20% от стоимости жилья. Такие условия действуют для тех, кто берёт кредит без подтверждения дохода всего по двум документам (паспорт и второй документ, удостоверяющий личность). Если заёмщик подтвердил доход, взнос снижается до 15%.

Базовая ставка по программе «Строительство дома» — от 10,4% годовых. По льготным программам «Господдержка», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» — от 6,3%, 5,3% и 1,5% годовых соответственно.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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