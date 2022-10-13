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Спрос на ипотеку в Сбере вырос в 5 раз за полгода: какую недвижимость покупают клиенты банка

Дата публикации: 13 окт 2022
Спрос на ипотеку в Сбере вырос в 5 раз за полгода: какую недвижимость покупают клиенты банка

Сбербанк в сентябре этого года выдал ипотечные кредиты по всей России на сумму 267 млрд рублей, что в 5 раз больше, чем в мае, рассказал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв в интервью телеканалу РБК.

Особенно активно ипотеку берут в Москве и Московской области.

«В Москве, в Московском регионе Сбербанк за девять месяцев выдал ипотечных кредитов на сумму около 250 млрд руб. Если смотреть на рынок в целом, то Москва по рынку ипотечного кредитования занимает около 18%. То есть почти каждый пятый ипотечный кредит, если смотреть по сумме, — ипотечный кредит, выданный в Москве», — рассказал Николай Васёв.

Чаще всего ипотеку берут на квартиры в новостройках: ипотечная программа на такое жилье составляет порядка 40%. Из этих 40% около 88% — программы с участием господдержки, которые позволяют покупать жилье по льготным ставкам. Основные — «Семейная ипотека» и «Господдержка».

Огромный интерес сейчас наблюдается и к ипотеке на ИЖС, чего не было очень давно.

«После того как государство расширило действие своих программ до ИЖС — как с подрядчиками, так и хозспособом, — доля ипотечных кредитов с ИЖС в общем объеме выросла примерно от показателя полпроцента до показателя 5% за полтора года. В десять раз. За год — в пять раз, с 1% до 5%. На 13 млрд рублей в месяц мы выдаем ипотечных кредитов на ИЖС. Это очень большой рост. Такого мы не видели очень давно. Я думаю, если на кредитование ИЖС с подрядчиками распространить те же самые правила, что и на кредитование по 214-ФЗ, когда можно будет в залог брать право требования, то здесь мы получим рост еще больше».

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Если же рассматривать весь 2022 год, по всей России в мае Сбербанк выдал ипотечных кредитов на сумму около 50 млрд рублей, а в сентябре этот показатель достиг уже 267 млрд рублей. То есть рост больше чем в пять раз, подчеркнул директор дивизиона «Домклик».

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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