Спрос на ипотеку в Сбере вырос в 5 раз за полгода: какую недвижимость покупают клиенты банка
Сбербанк в сентябре этого года выдал ипотечные кредиты по всей России на сумму 267 млрд рублей, что в 5 раз больше, чем в мае, рассказал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв в интервью телеканалу РБК.
Особенно активно ипотеку берут в Москве и Московской области.
«В Москве, в Московском регионе Сбербанк за девять месяцев выдал ипотечных кредитов на сумму около 250 млрд руб. Если смотреть на рынок в целом, то Москва по рынку ипотечного кредитования занимает около 18%. То есть почти каждый пятый ипотечный кредит, если смотреть по сумме, — ипотечный кредит, выданный в Москве», — рассказал Николай Васёв.
Чаще всего ипотеку берут на квартиры в новостройках: ипотечная программа на такое жилье составляет порядка 40%. Из этих 40% около 88% — программы с участием господдержки, которые позволяют покупать жилье по льготным ставкам. Основные — «Семейная ипотека» и «Господдержка».
Огромный интерес сейчас наблюдается и к ипотеке на ИЖС, чего не было очень давно.
«После того как государство расширило действие своих программ до ИЖС — как с подрядчиками, так и хозспособом, — доля ипотечных кредитов с ИЖС в общем объеме выросла примерно от показателя полпроцента до показателя 5% за полтора года. В десять раз. За год — в пять раз, с 1% до 5%. На 13 млрд рублей в месяц мы выдаем ипотечных кредитов на ИЖС. Это очень большой рост. Такого мы не видели очень давно. Я думаю, если на кредитование ИЖС с подрядчиками распространить те же самые правила, что и на кредитование по 214-ФЗ, когда можно будет в залог брать право требования, то здесь мы получим рост еще больше».
Если же рассматривать весь 2022 год, по всей России в мае Сбербанк выдал ипотечных кредитов на сумму около 50 млрд рублей, а в сентябре этот показатель достиг уже 267 млрд рублей. То есть рост больше чем в пять раз, подчеркнул директор дивизиона «Домклик».