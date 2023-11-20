Свыше 260 тыс. гаражей и участков оформили в России по «гаражной амнистии»
Свыше 260 тысяч гаражей и земельных участков в России оформлено по «гаражной амнистии» за два года с момента её запуска. Об этом сообщили в Росреестре.
«Гаражная амнистия» вступила в силу 1 сентября 2021 года. Она позволяет официально оформить права на гараж, которым владелец зачастую пользуется уже десятилетиями. Причём можно оформить не только саму постройку, но и бесплатно получить землю под ней. Мера действует до 1 сентября 2026 года.
«С момента её старта и по состоянию на начало октября Росреестр поставил на кадастровый учёт 91 тыс. гаражей и 172 тыс. земельных участков под ними общей площадью более 5,3 млн кв. метров», — рассказали в ведомстве.
Популярнее всего амнистия оказалась в Татарстане, Подмосковье, Ярославской, Ленинградской и Саратовской областях.
Ранее в России предложили упростить правила «гаражной амнистии» и отменить обязанность предоставлять технический план объекта, если сведения о нём уже содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Это снизит финансовую нагрузку на граждан: сейчас оформление техплана стоит до 15 тыс. рублей в зависимости от региона, отметили авторы инициативы.