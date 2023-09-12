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Путин предложил поднять максимальную сумму кредита «Дальневосточной ипотеки» до 9 млн рублей

Дата публикации: 12 сен 2023
Путин предложил поднять максимальную сумму кредита «Дальневосточной ипотеки» до 9 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил изменить максимальную сумму кредита «Дальневосточной ипотеки», повысив планку до 9 млн рублей. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность, мы вчера с коллегами об этом говорили, а именно поднять верхнюю планку кредита до 9 миллионов рублей, для тех кто желает приобрести свое жилье, получить свыше 60 квадратных метров, таким образом у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства собственного дома», — отметил глава государства.

По его словам, сейчас на Дальнем Востоке действуют следующие условия по льготной ипотеке: сумма до 6 млн рублей, срок до 20 лет, а ставка равна 2%.

Ранее Домклик писал, что Сбер расширит «Дальневосточную ипотеку» на Арктику и запустит льготную ипотеку в Тыве.

Читайте также: Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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