Свыше 1,2 тыс. пострадавших дольщиков получили компенсации за третий квартал
Большее 1,2 тыс. обманутых дольщиков выплатили 5,2 млрд руб. в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ).
«С июля по сентябрь текущего года с помощью федеральных механизмов более 1,2 тыс. пострадавших дольщиков предоставлены компенсации на общую сумму 5,2 млрд руб. Выплаты за этот период перечислены гражданам в 39 субъектах», — говорится в сообщении.
В основном они живут в Ленинградской, Московской, Самарской, Иркутской областях и Краснодарском крае. В этих регионах деньги получили 756 человек, им выплатили 3,3 млрд руб.
Всего с 2019 года компенсации начислили 58,5 тыс. человек, их сумма составила 174,5 млрд руб.
В пресс-службе напомнили, что для помощи дольщикам действуют федеральные и региональные механизмы. Первые предполагают завершение строительства проблемных объектов и выплаты компенсаций по решениям набсовета ФРТ. Вторые — привлечение инвестора для достройки дома, предоставление жилья, выплаты и другое.
Подать заявление на выплату дольщики могут через личный кабинет на сайте ФРТ или по почте на адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5.
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