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Свыше 1,2 тыс. пострадавших дольщиков получили компенсации за третий квартал

Новости
16 окт 2024
707
Свыше 1,2 тыс. пострадавших дольщиков получили компенсации за третий квартал

Большее 1,2 тыс. обманутых дольщиков выплатили 5,2 млрд руб. в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ).

«С июля по сентябрь текущего года с помощью федеральных механизмов более 1,2 тыс. пострадавших дольщиков предоставлены компенсации на общую сумму 5,2 млрд руб. Выплаты за этот период перечислены гражданам в 39 субъектах», — говорится в сообщении.

В основном они живут в Ленинградской, Московской, Самарской, Иркутской областях и Краснодарском крае. В этих регионах деньги получили 756 человек, им выплатили 3,3 млрд руб.

Всего с 2019 года компенсации начислили 58,5 тыс. человек, их сумма составила 174,5 млрд руб.

В пресс-службе напомнили, что для помощи дольщикам действуют федеральные и региональные механизмы. Первые предполагают завершение строительства проблемных объектов и выплаты компенсаций по решениям набсовета ФРТ. Вторые — привлечение инвестора для достройки дома, предоставление жилья, выплаты и другое.

Подать заявление на выплату дольщики могут через личный кабинет на сайте ФРТ или по почте на адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5.

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