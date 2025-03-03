Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
14K

Как оформить самозапрет на кредиты через «Госуслуги»

Дата публикации: 03 мар 2025
Как оформить самозапрет на кредиты через «Госуслуги»

С 1 марта россияне могут установить запрет на выдачу им потребительских кредитов и займов — кроме ипотечных, образовательных и автокредитов. Это значит, что заключить такой договор не сможет ни сам человек, ни мошенник. Такая возможность позволит защитить и обезопасить себя от мошеннических действий.

Вместе с тем при необходимости — например, когда гражданин собирается взять кредит, — самозапрет можно отменить. Обе опции пока доступны только на портале «Госуслуги». Рассказываем, как оформить добровольный запрет на получение кредитов.

Шаг 1. Выберите нужную услугу

Войдите в личный кабинет на госуслугах и найдите раздел «Штрафы и налоги». Среди услуг в левой части экрана выберите «Установление запрета на получение кредита».

В открывшемся окне нажмите «Начать».

Шаг 2. Проверьте личные данные

«Госуслуги» автоматически подгрузят ваши сведения из личного кабинета — их нужно только проверить. Речь о ФИО, дате рождения, данных паспорта и ИНН.

При необходимости данные можно заменить и обновить.

Шаг 3. Определитесь с видом запрета

Выберите вид запрета, который хотите установить. Он может быть полным или частичным.

Что подразумевается под полным запретом — понятно: кредит нельзя будет оформить никаким образом. Частичный же предполагает выбор:

  1. Ввести запрет на выдачу кредитов только в банках или только в микрофинансовых организациях.
  2. Ввести запрет на получение кредитов без личного посещения офиса (например, через интернет либо по телефону) или любым способом (и при личном посещении, и через интернет, и по телефону).

Шаг 4. Подайте заявление на самозапрет на кредиты

Подпишите заявление на услугу удобным способом и отправьте его. Для установления запрета подойдет любой вид электронной подписи.

Теперь дождитесь уведомления о получении заявления — оно придет в личный кабинет в течение двух дней. На следующий день после получения сообщения начнет действовать и сам запрет.

При необходимости снять его можно в том же разделе («Штрафы и налоги»), но с помощью услуги «Снятие запрета на получение кредита».

Частично сделать это не получится — снять запрет можно только полностью. И если для его оформления достаточно было простой электронной подписи, то для снятия обязательно нужна (на выбор):

  • усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) в приложении «Госключ»;
  • усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) в приложении «Госключ»;
  • усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) с компьютера.

Если никакой подписи из перечисленных нет, то проще всего выпустить первую. Для этого понадобится только приложение «Госключ», подтвержденная учетная запись на госуслугах, указанные данные СНИЛС в личном кабинете, а также номер телефона, привязанный к вашей учетной записи.

Материалы по теме:

Способы мошенничества при продаже квартиры: как защититься от обманщиков

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Будете ли вы устанавливать самозапрет на кредиты?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии3
Е
Елена К.
6 дней назад

Буду устанавливать самозапрет на кредиты частичный: в микрофинансовых организациях любым способом.

В банках хотела бы установить самозапрет на кредиты больше стоимости недорогой стиральной машины и холодильника с большой морозилкой.

П
Пользователь
6 дней назад

И все эти запреты абсолютно бесполезны для мошенников, получивших доступ в кабинет госуслуг!

Р
Руслан Е.
7 дней назад

Уже установил себе и маме. Очень полезная услуга в наше время. Многие почему то считают, что его это никогда точно не коснется, а зря... подстраховаться в таких делах никогда лишним не будет.

Содержание статьи

Актуальное

Гаражную амнистию могут продлить
сегодня 14:56
6
Россиянам повысят социальные пенсии на 14,75%
сегодня 11:04
396
В Минстрое рекомендовали регионам не строить маленькие квартиры
сегодня 09:56
281
Аналитики выяснили, как мужчины и женщины выбирают жилье
вчера 10:00
368
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал