Как оформить самозапрет на кредиты через «Госуслуги»
С 1 марта россияне могут установить запрет на выдачу им потребительских кредитов и займов — кроме ипотечных, образовательных и автокредитов. Это значит, что заключить такой договор не сможет ни сам человек, ни мошенник. Такая возможность позволит защитить и обезопасить себя от мошеннических действий.
Вместе с тем при необходимости — например, когда гражданин собирается взять кредит, — самозапрет можно отменить. Обе опции пока доступны только на портале «Госуслуги». Рассказываем, как оформить добровольный запрет на получение кредитов.
Шаг 1. Выберите нужную услугу
Войдите в личный кабинет на госуслугах и найдите раздел «Штрафы и налоги». Среди услуг в левой части экрана выберите «Установление запрета на получение кредита».
В открывшемся окне нажмите «Начать».
Шаг 2. Проверьте личные данные
«Госуслуги» автоматически подгрузят ваши сведения из личного кабинета — их нужно только проверить. Речь о ФИО, дате рождения, данных паспорта и ИНН.
При необходимости данные можно заменить и обновить.
Шаг 3. Определитесь с видом запрета
Выберите вид запрета, который хотите установить. Он может быть полным или частичным.
Что подразумевается под полным запретом — понятно: кредит нельзя будет оформить никаким образом. Частичный же предполагает выбор:
- Ввести запрет на выдачу кредитов только в банках или только в микрофинансовых организациях.
- Ввести запрет на получение кредитов без личного посещения офиса (например, через интернет либо по телефону) или любым способом (и при личном посещении, и через интернет, и по телефону).
Шаг 4. Подайте заявление на самозапрет на кредиты
Подпишите заявление на услугу удобным способом и отправьте его. Для установления запрета подойдет любой вид электронной подписи.
Теперь дождитесь уведомления о получении заявления — оно придет в личный кабинет в течение двух дней. На следующий день после получения сообщения начнет действовать и сам запрет.
При необходимости снять его можно в том же разделе («Штрафы и налоги»), но с помощью услуги «Снятие запрета на получение кредита».
Частично сделать это не получится — снять запрет можно только полностью. И если для его оформления достаточно было простой электронной подписи, то для снятия обязательно нужна (на выбор):
Если никакой подписи из перечисленных нет, то проще всего выпустить первую. Для этого понадобится только приложение «Госключ», подтвержденная учетная запись на госуслугах, указанные данные СНИЛС в личном кабинете, а также номер телефона, привязанный к вашей учетной записи.
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Буду устанавливать самозапрет на кредиты частичный: в микрофинансовых организациях любым способом.
В банках хотела бы установить самозапрет на кредиты больше стоимости недорогой стиральной машины и холодильника с большой морозилкой.
И все эти запреты абсолютно бесполезны для мошенников, получивших доступ в кабинет госуслуг!
Уже установил себе и маме. Очень полезная услуга в наше время. Многие почему то считают, что его это никогда точно не коснется, а зря... подстраховаться в таких делах никогда лишним не будет.