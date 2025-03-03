В Госдуме предложили уведомлять полицию о сдаче жилья в аренду
Собственников квартир предлагают обязать сообщать о сдаче жилья и арендаторах МВД и управляющие компании. Такую инициативу главе Минстроя Иреку Файзуллину направила зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Как пишут «Известия», в документе сказано, что внаем сдается много квартир, при этом ни соседи, ни УК, ни власти не знают, кто именно там живет.
Эта ситуация порождает множество проблем. Зачастую соседи и управляющая компания не могут связаться с нанимателем в случае аварийных ситуаций, установить ответственных в случае нарушения закона о тишине и других противоправных действий.
Разворотнева также отмечает, что это может привести к возникновению угрозы безопасности всех жителей дома. В связи с этим она просит внести изменения в приказ Минстроя «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями». А именно прописать в нем обязанность собственников и граждан, проживающих в квартире по договору соцнайма, извещать УК и МВД о сдаче жилья и нанимателях.
По словам Разворотневой, в перспективе нужно ввести ответственность для тех, кто не сообщил соответствующую информацию.
Как рассказали в пресс-службе Минстроя, предложение депутата находятся на рассмотрении.
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