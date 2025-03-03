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Новости
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В Госдуме предложили уведомлять полицию о сдаче жилья в аренду

Дата публикации: 03 мар 2025
В Госдуме предложили уведомлять полицию о сдаче жилья в аренду

Собственников квартир предлагают обязать сообщать о сдаче жилья и арендаторах МВД и управляющие компании. Такую инициативу главе Минстроя Иреку Файзуллину направила зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Как пишут «Известия», в документе сказано, что внаем сдается много квартир, при этом ни соседи, ни УК, ни власти не знают, кто именно там живет.

Эта ситуация порождает множество проблем. Зачастую соседи и управляющая компания не могут связаться с нанимателем в случае аварийных ситуаций, установить ответственных в случае нарушения закона о тишине и других противоправных действий.

Фото эксперта
Светлана Разворотнева
зампред комитета по строительству и ЖКХ

Разворотнева также отмечает, что это может привести к возникновению угрозы безопасности всех жителей дома. В связи с этим она просит внести изменения в приказ Минстроя «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями». А именно прописать в нем обязанность собственников и граждан, проживающих в квартире по договору соцнайма, извещать УК и МВД о сдаче жилья и нанимателях.

По словам Разворотневой, в перспективе нужно ввести ответственность для тех, кто не сообщил соответствующую информацию.

Как рассказали в пресс-службе Минстроя, предложение депутата находятся на рассмотрении.

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Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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