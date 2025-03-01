Россияне стали чаще покупать жилье на свои деньги, сообщила Набиуллина
Жители России все чаще приобретают недвижимость на собственные деньги, доля таких средств на эскроу-счетах выросла на 20% — до 60%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Люди стали активнее покупать жилье за собственные средства. Если в 2023 году доля собственных средств в поступлениях на счета эскроу составляла около 40%, то в конце 2024 года уже превысила 60%», — сказала она на встрече Ассоциации банков России.
По словам Набиуллиной, это только фактически полученные застройщиками деньги, без учета будущих поступлений по рассрочкам.
Плюс ко всему девелоперы за последние два года накопили хороший запас прибыли, отметила глава ЦБ, и эти факторы дают основания полагать, что строительная отрасль сможет переждать временное замедление ипотеки.
На той же встрече Набиуллина поделилась прогнозами по росту ипотечного рынка: в 2025 году он может составить 5% (против 13% в 2023-м). В 2026 и 2027 годах ипотека будет расти быстрее.
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Я предполагаю, что здесь большую роль в покупке недвижимости за наличные, играет доля участников СВО и их близких, получивших выплаты от государства.