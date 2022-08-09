Съемные квартиры в России подорожают на 10–20%
Аренда квартир в крупных городах России может увеличиться на 10–20%. Помимо характерного для начала осени сезонного роста арендной платы, связанной с возвращением в мегаполисы студентов и окончанием периода отпусков, ситуация осложняется тем, что владельцы «вторичек» сейчас больше заинтересованы в продаже квартир, чем в их сдаче. Об этом рассказали эксперты.
Как заметила ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич, средняя стоимость аренды в Москве и Санкт-Петербурге вырастет примерно на 10%, арендная плата за студии площадью 10–15 квадратных метров и квартиры гостиничного типа подорожает на 20%.
Помимо начала делового сезона на рост цен повлияет и сокращение предложения, отметила эксперт. «Потенциальные продавцы “вторички” устали ждать подходящего момента и начали мириться с новыми рыночными реалиями. Поэтому они больше не сдают свои квартиры, а пытаются все же продавать их, иногда делая скидку в 500 000 – 600 000 рублей», — пояснила Лашкевич.
Что случилось с рынком аренды
Весной на фоне внешнеполитических факторов и роста неопределенности спрос на съемные квартиры резко упал. По словам директора департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольги Павлиновой, на фоне возникшей конкуренции между наймодателями стоимость аренды подешевела на 8–10%.
Предложение найма выросло до такой степени, что в Москве на одного арендатора приходилось целых пять квартир. Такие данные приводило агентство «Инком-Недвижимость». В компании отмечали, что предложение найма во многом увеличилось из-за массового перехода квартир из продажи в аренду.
Теперь, когда ситуация начала стабилизироваться, собственники квартир снова стали переводить свои объекты в сегмент продажи, отмечают эксперты.