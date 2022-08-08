Где снять квартиру в Москве: подборка самых популярных районов
Для тех, кто пока не определился с жильем для долгосрочной аренды в столице, Домклик подготовил подборку наиболее популярных у квартиросъемщиков районов Москвы.
Кузьминки — самый дешевый
Согласно исследованию Домклик, Кузьминки — самый дешевый район среди наиболее популярных для долгосрочной аренды. Средний размер арендной платы здесь составляет 39 тысяч рублей. При этом неблагоприятным район назвать нельзя. Кузьминки находятся относительно близко к центру: до Тверской улицы можно доехать всего за 30–40 минут на машине и примерно за 20 минут — на метро.
Более того, район считается одним из самых экологически благополучных в ЮВАО. В шаговой доступности одноименный парк-усадьба с лесом и прудом. Летом в теплую погоду там можно покататься на лодке и подышать свежим воздухом.
Инфраструктура хорошо развита: много школ, кафе и супермаркетов. Идеальное место для семей с детьми — тихие дворы, спокойные соседи, хорошая атмосфера.
Современных новостроек в Кузьминках немного. Район начал приобретать свой нынешний вид в 70–80 годах, когда там стали строить девятиэтажки и двенадцатиэтажки. Кроме того, в Кузьминках много пятиэтажек, включенных в программу реновации. Стоимость аренды однокомнатных квартир с пригодной для жизни площадью начинается от 28 тысяч рублей в месяц.
При желании можно найти и дешевле, если вам достаточно небольшой студии. В пределах 42 тысяч рублей получится снять даже двухкомнатную, но это, скорее всего, будет квартира в хрущевке. Цены на ликвидные объекты рядом с метро стартуют примерно от 50 тысяч рублей в месяц.
Измайлово — самый исторический
Чуть севернее Кузьминок расположился один из старейших районов Москвы — Измайлово. Его присоединили к столице еще в 1935 году. Сейчас Измайлово — это лучший вариант для ценителей малоэтажной Москвы. Уникальный район с историей и своим характером.
Помимо этого Измайлово считается одним из самых благополучных районов в составе ВАО. Во многом благодаря огромному лесопарку со множеством водоемов и зеленых насаждений. На его территории располагается один из старейших прудов Москвы — Серебряно-Виноградный. Летом он становится местом притяжения рыбаков и любителей отдыха на природе.
Плотность застройки в Измайлово довольно высокая. Соответственно, и выбор квартир для аренды богатый. В старых домах можно снять «двушку» в пределах 40–50 тысяч рублей. Однушек на сайте Домклик относительно немного, и в основном это квартиры с не очень свежим ремонтом или далеко от метро. Зато арендовать такое жильё можно по весьма привлекательной цене — от 25 тысяч рублей в месяц. Аренда просторной трехкомнатной квартиры с ремонтом обойдется в 50–60 тысяч рублей.
Отрадное — самый религиозный
Отрадное — самый населенный район на севере Москвы и четвертый по величине среди всех районов столицы. Здесь есть и православные церкви, и мечети, а также синагога и даже буддийский храм. Из-за этого Отрадное прозвали районом четырех религий. Но, несмотря на многонациональность, Отрадное — спокойный и тихий район с характерными для большинства «спальников» пейзажами из бесконечных панельных домов и парков.
Однако, как у и большинства районов на севере Москвы, слабым местом Отрадного считаются промзоны. На севере их гораздо больше, поэтому северная часть столицы негласно прослыла промышленной зоной, а южная — жилой. На карте Отрадного можно заметить целых два мусоросжигательных завода. Несмотря на то что один из них недействующий, местные жители часто жалуются на неприятный запах. Кроме того, через жилые кварталы проходит шумное Алтуфьевское шоссе, что также в значительной мере отталкивает потенциальных арендаторов.
Тем не менее, несмотря на очевидные минусы, благоприятных условий в районе становится больше с каждым годом. Сейчас на его территории располагается сразу несколько парков. Один из главных — парк «Отрада» с современными благоустроенными зонами.
Пятиэтажек в Отрадном немного, в основном там девятиэтажные здания. Однокомнатную квартиру можно снятьза 35–45 тысяч рублей, двухкомнатную — за 50–70 тысяч. Неликвидные объекты попадаются редко. В основном потенциальным жильцам предлагают квартиры с современным ремонтом, хорошей сантехникой и всем необходимым для жизни.
Марьино — самый густонаселенный
По численности населения Марьино занимает первое место, обгоняя и Отрадное, и такие некогда популярные спальники, как Бирюлево и Южное Бутово. Район образовался на месте Чагинского болота, где впоследствии построили канализационные сооружения. Именно в Марьино впервые в мире внедрили метод биологической очистки стоков.
На территории современного Марьино много благоустроенных прудов различной формы, вокруг которых можно увидеть как рыбаков, так и просто гуляющих людей. Кроме того, район располагается на берегу Москвы-реки — это естественная граница района. Своеобразной визитной карточкой Марьино служат дома-башни серии «Колос». Они даже изображены на гербе района. «Однушка» в таком доме обойдется минимум в 38–40 тысяч рублей.
К минусам района можно отнести расположение — до центра около 20 километров. Примерно в 4 километрах уже начинаются МКАД и крупные торговые точки, такие как рынок «Садовод» и ТЦ «Мега». Кроме того, в Марьино много мигрантов, что зачастую отталкивает арендаторов.
В Марьино много новостроек, этажность высокая. Цены на аренду однокомнатных квартир начинаются от 35 тысяч рублей в месяц, на двухкомнатные – от 55 тысяч. Квартиры с «бабушкиным ремонтом» в этом современном благоустроенном районе практически не встречаются. Выбор квартир — один из самых крупных в нашей подборке.
Филевский Парк — самый деловой
Свое название Филевский Парк получил благодаря обширной зеленой зоне, которая находится на его территории и занимает около 40% всей площади района. При этом раньше в Филевском Парке было много крупных промышленных предприятий. Однако со временем удачное западное расположение сделало свое дело, и район превратился из промышленной зоны в жилую и весьма престижную.
В старину на месте района находилась прославленная Отечественной войной 1812 года деревня Фили. Сейчас практически невозможно представить, что когда-то это место находилось на отшибе, ведь теперь Филевский Парк — почти центр. До башен делового центра «Москва-Сити» можно доехать за каких-то 10–15 минут на машине или на метро. Именно расположение больше всего привлекает потенциальных жильцов — офисных работников, которые ищут квартиру поближе к работе.
Плотность застройки в Филевском Парке не очень высокая, однако инфраструктура развитая, есть все необходимое для жизни: школы и детские сады, торговые центры и кинотеатры, спортзалы и многочисленные кафе. На территории района много новостроек, в том числе домов бизнес-класса. Кроме того, в городском пейзаже присутствуют ухоженные сталинки и восьмиэтажки.
Филевский Парк — район не из дешевых. Если вы работаете в «Москва-Сити» и планируете снять здесь однокомнатную квартиру только для себя, то рекомендуем ориентироваться минимум на 45–50 тысяч рублей в месяц. Можно найтии вариант подешевле, но тогда расположение вашего будущего жилья будет не самым удобным, тогда как многие выбирают этот район именно из-за расположения. Также представлены современные студии в новых комплексах площадью от 30 квадратных метров. Аренда таких студий обойдется минимум в 60 тысяч рублей в месяц. Кроме того, на сайте Домклик зарегистрировано множество предложений о сдаче двух-, трех- и даже четырехкомнатных квартир. Стоимость аренды таких объектов может доходить до 150, 180 и даже 250 тысяч рублей в месяц.
Пресненский район — самый дорогой
Если вы считаете, что 250 тысяч рублей за квартиру — это перебор, то предлагаем ознакомиться с ценами на съемное жилье в самом центре столицы. Самые дорогие квартиры обойдутся желающим поселиться в шаговой доступности от Патриарших прудов — в 1,5 миллиона рублей в месяц. Разумеется, это квартиры премиум-сегмента, тяжелый люкс в мире квартир. Внутренние убранства в таких квартирах соответствующие: два этажа, общая площадь не менее 300 квадратных метров, элитная эксклюзивная мебель, хрустальные люстры и всевозможные архитектурные излишества.
Баснословные цены на аренду во многом объясняются непосредственной близостью предлагаемых объектов к главным достопримечательностям столицы. Это и старейшие особняки, и крупнейшие музеи, такие как Музей современного искусства и Музей Востока, и легендарные театры, среди которых, конечно, нельзя не упомянуть МХАТ, Театр сатиры, Театр Моссовета и Театр им. Пушкина. Кроме того, на территории района расположены зоопарк, парки «Пресненский» и «Красная Пресня», Красногвардейские пруды и другие «зеленые» объекты.
Социальная инфраструктура Пресненского района также развита. Здесь работает около десяти медучреждений, не считая платных клиник, несколько десятков детсадов, а также школы, лицеи, гимназии вузы (Литературный институт имени Горького, Московская консерватория имени Чайковского, Московская государственная юридическая академия).
Те, кто ограничен в средствах, но очень хочет жить в центре, могут попытать удачу и найти «однушку» или малогабаритную студию за 50–60 тысяч. Это был бы отличный вариант, например, для студентов столичных вузов.
Другие районы Москвы
Мы рассказали о некоторых районах столицы, которые пользуются особой популярностью у тех, кто снимает жилье. Но мы не можем не упомянуть такие замечательные районы, как Чертаново, Царицыно и Зябликово в Южном административном округе, Теплый Стан, Черемушки и Ясенево — в Юго-Западном, Лефортово и Некрасовка — в Юго-Восточном, Сокольники — в Восточном, Ростокино, Свиблово и Медведково — в Северо-Восточном и Крылатское — в Западном.
Цены зависят от расположения (близость к центру и/или к метро) и состояния квартир. Москва быстро развивается. Там, где еще несколько лет назад были промышленные зоны, сейчас как на дрожжах растут новостройки. Происходит активное озеленение территорий. Близость парков и природных зон — всегда была и остается одним из самых привлекательных факторов при выборе жилья для долгосрочной аренды.
Однако, как ни крути, лучше всегда своими глазами посмотреть на район, провести там несколько дней, изучить инфраструктуру. Мы рекомендуем скрупулезно подходить к подбору не только самой квартиры, но и района. Если есть возможность, сходите в гости к друзьям, которые проживают в том месте, которое вам приглянулось, изучите окрестности, убедитесь, что рядом с вашей будущей квартирой будет все, что необходимо именно вам.
Если выбор будет сделан правильно, то даже съемное жилье станет для вас настоящим домом. Домом, в который хочется возвращаться с работы, ждать детей из школы или проводить спокойные выходные наедине с собой.