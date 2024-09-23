Стоимость выписок из ЕГРН хотят повысить
Росреестр подготовил проект приказа, которым устанавливаются новые тарифы на получение сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, размер платы за выписку из ЕГРН будет такой:
Об объекте недвижимости. Бумажная справка обойдется физлицам в 1,74 тыс. руб., юрлицам — в 5,1 тыс. руб. Электронная — в 700 руб. и 1,4 тыс. руб. соответственно. Сейчас стоимость в два раза меньше.
Об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Выписка в бумажном виде будет стоить для физлиц 920 руб., для юрлиц — 2,54 тыс. руб., в электронном — 580 руб. и 1,64 тыс. руб. соответственно. Размер платы также повышается в два раза.
О переходе прав на объект недвижимости. За бумажную справку с физлиц хотят брать 920 руб. (вместо 460 руб.), с юрлиц — 2,54 тыс. руб. (вместо 1,27 тыс. руб.), за электронную — 580 руб. (вместо 290 руб.) и 1,16 тыс. руб. (вместо 580 руб.) соответственно.
Кроме этого, в два раза планируется поднять стоимость выписки из ЕГРН:
- о признании собственника недееспособным или ограниченно дееспособным, до 2,2 тыс. руб. за бумажную справку и 940 руб. за электронную. Такой документ выдают только физлицам.
- о содержании правоустанавливающих документов, до 1,36 тыс. руб. за бумажную справку для физлиц; до 3,86 тыс. руб. для юрлиц. Электронная обойдется им в 900 руб. и 1,8 тыс. руб. соответственно.
Изменения могут коснуться и ряда других документов, например, копии межевого плана и справки о лицах, получивших сведения о недвижимости.
Некоторые граждане смогут запросить выписки со скидкой в 50%. Среди них многодетные семьи, инвалиды и ветераны боевых действий. То есть для них размер платы не изменится.
Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 января 2025 года.
Выписки из ЕГРН: какие они бывают, чем отличаются и сколько стоят
Здравствуйте! Онлайн-выписка из ЕГРН в электронном виде, которая сейчас бесплатная, тоже будет платной?
Буян О.здравствуйте! С полной информацией о размерах платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, вы можете ознакомиться в официальном документе, размещённом на портале проектов нормативных правовых актов.