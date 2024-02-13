Можно с детьми и животными: где живут самые лояльные в стране арендодатели
Аналитический центр Домклик изучил объявления о сдаче квартир на длительный срок в крупнейших регионах РФ и рассказал, где арендодатели наиболее лояльны к квартирантам с детьми и животными.
В рамках исследования аналитики рассмотрели крупнейшие регионы страны, в состав которых входят города с миллионным населением. Эксперты назвали топ-5 регионов с максимальным процентом объявлений с пометками «Можно с детьми» и «Можно с животными».
Где арендодатели наиболее лояльны к квартирантам с детьми
По результатам исследования наибольший процент от всех объявлений с отметкой «Можно с детьми» наблюдается в следующих регионах страны:
- Москва — в 49,9%;
- Санкт-Петербург – 42,4%;
- Свердловская область — 14,1%;
- Нижегородская область — 12,1%;
- Московская область — 12,1%.
Где арендодатели наиболее лояльны к квартирантам с животными
Самый высокий процент от всех объявлений с отметкой «Можно с животными» аналитики обнаружили в этих регионах страны:
- Москва — в 24,9%;
- Санкт-Петербург — 18,5%;
- Московская область — 3,6%;
- Свердловская область — 3,2%;
- Новосибирская область — 2%.
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Резюме: какие арендодатели наиболее лояльные
Собственники квартир гораздо лояльнее относятся к постояльцам с детьми, чем к арендаторам с животными.
Если в столичных регионах процент объявлений с пометкой «Можно с детьми» составляет 40-50%, то распространенность объявлений с указанием «Можно с животными» существенно ниже — около 20-25%.