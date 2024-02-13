Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Можно с детьми и животными: где живут самые лояльные в стране арендодатели

Дата публикации: 13 фев 2024
Можно с детьми и животными: где живут самые лояльные в стране арендодатели
Содержание

Аналитический центр Домклик изучил объявления о сдаче квартир на длительный срок в крупнейших регионах РФ и рассказал, где арендодатели наиболее лояльны к квартирантам с детьми и животными.

В рамках исследования аналитики рассмотрели крупнейшие регионы страны, в состав которых входят города с миллионным населением. Эксперты назвали топ-5 регионов с максимальным процентом объявлений с пометками «Можно с детьми» и «Можно с животными».

Где арендодатели наиболее лояльны к квартирантам с детьми

По результатам исследования наибольший процент от всех объявлений с отметкой «Можно с детьми» наблюдается в следующих регионах страны:

  • Москва — в 49,9%;
  • Санкт-Петербург – 42,4%;
  • Свердловская область — 14,1%;
  • Нижегородская область — 12,1%;
  • Московская область — 12,1%.
Кликабельное изображение

Где арендодатели наиболее лояльны к квартирантам с животными

Самый высокий процент от всех объявлений с отметкой «Можно с животными» аналитики обнаружили в этих регионах страны:

  • Москва — в 24,9%;
  • Санкт-Петербург — 18,5%;
  • Московская область — 3,6%;
  • Свердловская область — 3,2%;
  • Новосибирская область — 2%.

Читайте также: Как арендовать квартиру, если у вас питомец

Резюме: какие арендодатели наиболее лояльные

Собственники квартир гораздо лояльнее относятся к постояльцам с детьми, чем к арендаторам с животными.

Если в столичных регионах процент объявлений с пометкой «Можно с детьми» составляет 40-50%, то распространенность объявлений с указанием «Можно с животными» существенно ниже — около 20-25%.

Выбрать и снять квартиру

Аналитика Домклик
Новости
Интерес к недвижимости
Домашние питомцы
Животные
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Рекомендуем
Домклик запустил сервис «Аренда» для собственников жилья
5K
Что такое аренда с правом последующего выкупа, и как её оформить
67K
Аренда: как проверить квартиросъемщика
56K
Как снять квартиру: 8 полезных советов
17K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
39
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
887
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал