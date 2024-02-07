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Правительство РФ готовится продлить «Семейную ипотеку»

Дата публикации: 07 фев 2024
Правительство РФ готовится продлить «Семейную ипотеку»

Правительство России готовит документы для продления льготной программы «Семейная ипотека», действие которой истекает 1 июля. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В январе президент России Владимир Путин заявил, что «Семейную ипотеку», которая позволяет взять кредит на покупку жилья под 6%, необходимо продлить.

«Жилищные программы, такие как "Семейная ипотека" и выплата в 450 тыс. руб., оказались наиболее востребованными, поэтому главой государства было принято решение о продлении этих программ. Правительство сейчас готовит соответствующие документы по продлению этих инструментов», — сказала Голикова в ходе форума национальных достижений.

Она рассказала, что с момента запуска «Семейной ипотеки» жилищные условия улучшили свыше 918 тыс. семей.

Также вице-премьер привела цифры по другим программам, которыми могут воспользоваться семьи. В рамках «Дальневосточной ипотеки» им выдали 99,4 тыс. кредитов за все время действия программы. «Сельской ипотекой», по которой можно купить жилье в селе, воспользовались 134,7 тыс. семей.

А выплату в 450 тыс. руб., которую дают при рождении третьего или последующих детей на погашение ипотеки, с 2019 года получили 673 тыс. семей.

Условия программы «Семейная ипотека»

Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.

Сумма кредитования — до 12 млн руб., первый взнос — от 20,1%, процентная ставка — от 6%.

Его могут получить:

  • семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
  • семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.

Читайте также: Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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