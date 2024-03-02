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Для малых городов России продумают особые условия «Семейной ипотеки»
Дата публикации: 02 мар 2024
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать специальные условия льготной программы «Семейная ипотека» для малых городов и регионов, где строят мало домов.
«Прошу правительство предусмотреть особые условия "Семейной ипотеки" именно для малых городов, а также для тех регионов, где новые многоквартирные дома строятся в небольшом объеме или их вообще нет», — сказал он.
Путин также отметил, что определиться с ключевыми параметрами, в том числе с размерами первого взноса и ставкой, нужно максимально оперативно.
Условия программы «Семейная ипотека»
Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.
Его могут получить:
- семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
- семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.
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Юля Тихонова
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