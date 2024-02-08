Аналитики Домклик изучили динамику спроса на ипотеку этой зимой
Специалисты Аналитического центра Домклик в своем регулярном исследовании изучили ключевые изменения на российском рынке недвижимости в первые два зимних месяца — декабрь и январь
Топ-10 регионов по количеству выдач в декабре 2023 и январе 2024
Хотя в декабре спрос на ипотеку традиционно растет, в конце 2023 года этого не произошло и спрос с ноября почти не изменился. В декабре 2023 года Сбер выдал 125,6 тыс. ипотек (+2,2% к ноябрю) на 467,5 млрд рублей (+3,6%). Между тем, количество выдач оказалось существенно выше по сравнению с декабрем 2021 года (+16,6%) и декабрем 2022 года (+11,6%).
Список регионов, лидирующих по количеству выданных ипотек, также не претерпел существенных изменений по итогам декабря. Первую пятерку составили Московская область (9,5 тыс.), Москва (7,8 тыс.), Краснодарский край (7,5 тыс.), Санкт-Петербург (5,7 тыс.) и Башкортостан (5,2 тыс.). В топ-10 впервые вошла Новосибирская область (3 тыс.).
В декабре ключевым событием на рынке ипотеки стали новые условия льготных ипотечных программ. Теперь один льготный кредит выдаётся в одни руки (исключение — «Семейная ипотека» при определенных условиях), по программе «Господдержка» первоначальный взнос повышен до 30%, а максимальная сумма кредита ограничена 6 млн рублей во всех регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.
Введение столь существенных мер для охлаждения сегмента льготной ипотеки закономерно привело к краткосрочному ажиотажному спросу. За неделю до вступления в силу новых условий среднесуточное количество выдач достигло 7,3 тыс., то есть приблизилось к пиковым сентябрьским значениям, которые были до повышения первоначального взноса по льготным программам — 7,8 тыс.
Общее количество выданных кредитов в январе 2024 года составило 44,2 тыс., что на 21,7% меньше данных января 2022 года и на 17,3% меньше показателя января 2023 года. Объем выдач составил 152 млрд рублей.
При этом рейтинг субъектов РФ — лидеров по количеству выдач в январе — существенно изменился. Московская область (3 тыс.), Москва (2,7 тыс.) и Краснодарский край (2,4 тыс.) по-прежнему составили топ-3, а на четвёртое место поднялась Чеченская Республика (1,8 тыс.). Замкнул топ-5 Башкортостан (1,8 тыс.).
Аналитики Домклик объясняют лидерство Чеченской Республики отсутствием реакции регионального рынка недвижимости на нововведения в условиях льготной ипотеки: доля первичного рынка в этом регионе была самой низкой как в декабре, так и в январе.
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