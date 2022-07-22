Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
2K

Ставку по льготной ипотеке в России ограничат 7%

Дата публикации: 22 июл 2022
Ставку по льготной ипотеке в России ограничат 7%

Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 25 июля снизить ставки по льготной ипотеке на новостройки до 7%.

До 15 августа кабинет министров должен подготовить предложения, которые позволили бы в текущем году выдать ипотеки не меньше, чем в 2021-м, а до 15 сентября — разработать меры по стимулированию рождаемости в том числе и благодаря повышению доступности жилья.

Также Путин поручил в 2023-2024 годах увеличить минимум на 6 млрд рублей ассигнования на капремонт и реконструкцию сельских домов культуры, музеев и театров. Не менее чем на 10 млрд рублей должны вырасти расходы бюджета на благоустройство городской среды.

Кроме того, правительству поручено до 15 января 2023 годаразработать и утвердить комплексную программу модернизации ЖКХ.

Сбер поддерживает меры на увеличение доступности ипотеки

«Сбер поддерживает поручение президента Путина об изменении условий льготной ипотеки. Сейчас Сбер уже предлагает гражданам ставки по льготным ипотечным программам ниже 7%. Ставка на ипотеку с господдержкой составляет от 6,3% годовых, на семейную ипотеку — от 5,3%, а по Дальневосточной ипотеке ставка от 1,5% годовых. Мы и дальше будем способствовать повышению доступности ипотечного кредитования для россиян, поддерживая минимально приемлемый уровень ставок по ипотеке», — сообщили в банке.

#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Рекомендуем
Господдержка: как получить ипотеку по льготной ставке в СберБанке
954K
Как снизить ставку по действующей ипотеке СберБанка, полученной с 1 марта по 30 мая 2022 года
204K
Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке
5K
#ИпотекаВернулась: как рынок ипотеки начал оживать после «холодной весны»
315K
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
786
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
619
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал