Ставку по льготной ипотеке в России ограничат 7%
Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 25 июля снизить ставки по льготной ипотеке на новостройки до 7%.
До 15 августа кабинет министров должен подготовить предложения, которые позволили бы в текущем году выдать ипотеки не меньше, чем в 2021-м, а до 15 сентября — разработать меры по стимулированию рождаемости в том числе и благодаря повышению доступности жилья.
Также Путин поручил в 2023-2024 годах увеличить минимум на 6 млрд рублей ассигнования на капремонт и реконструкцию сельских домов культуры, музеев и театров. Не менее чем на 10 млрд рублей должны вырасти расходы бюджета на благоустройство городской среды.
Кроме того, правительству поручено до 15 января 2023 годаразработать и утвердить комплексную программу модернизации ЖКХ.
Сбер поддерживает меры на увеличение доступности ипотеки
«Сбер поддерживает поручение президента Путина об изменении условий льготной ипотеки. Сейчас Сбер уже предлагает гражданам ставки по льготным ипотечным программам ниже 7%. Ставка на ипотеку с господдержкой составляет от 6,3% годовых, на семейную ипотеку — от 5,3%, а по Дальневосточной ипотеке ставка от 1,5% годовых. Мы и дальше будем способствовать повышению доступности ипотечного кредитования для россиян, поддерживая минимально приемлемый уровень ставок по ипотеке», — сообщили в банке.