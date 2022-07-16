Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке
Сбер снизил размер минимального первоначального взноса сразу по двум программам жилищного кредитования.
По программе «Приобретение готового жилья» — при подтверждении дохода и занятости — минимальный взнос уменьшается с 20 до 15% стоимости недвижимости.
По программе «Ипотека по двум документам» — при приобретении готового либо строящегося жилья без подтверждения дохода — с 30 до 20%.
Например, для покупки в ипотеку вторичной недвижимости стоимостью 5 млн рублей сейчас необходимо накопить 750 тысяч рублей при подтверждении дохода. Ранее клиентам нужно было иметь минимум 1 млн рублей собственных средств. #ИпотекаВернулась
«Сбер продолжает улучшать условия ипотечного кредитования для граждан. Очередным шагом в этом направлении, наряду со снижением ставок и рефинансированием действующих кредитов, стало уменьшение минимального размера первоначального взноса по двум ипотечным продуктам. Все эти меры в совокупности делают ипотеку от Сбера доступнее и улучшают обеспеченность россиян собственным жильем».