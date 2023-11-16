Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
4K

Ставку по льготной ипотеке могут привязать к зарплатам в регионах

Дата публикации: 16 нояб 2023
Ставку по льготной ипотеке могут привязать к зарплатам в регионах

Центробанк поддержал предложение депутатов Госдумы об определении ставок по льготной ипотеке исходя из зарплат в российских регионах. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Мы не против льготных программ, мы за то, чтобы они были адресными. То, что у нас есть массовая программа — это привело к региональным перекосам. Значимая часть ипотеки берется в столичных центрах, здесь же покупается и инвестиционное жилье людьми из других регионов. И это нужно дифференцировать

Фото эксперта
Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Российской Федерации

Одним из критериев для получения льготной ипотеки может быть уровень зарплат в конкретном регионе, допустила Набиуллина.

Согласно словам главы Банка России, критерии для ипотеки с господдержкой необходимо выработать до середины следующего года — пока действует массовая программа. Среди них может быть и уровень жилищного строительства.

«Строительным компаниям не выгодно строить в небольших городах — это низкая прибыльность, и надо посмотреть комплексно, как помочь регионам, где есть недостаточность жилья. Может, и через субсидии строительным компаниям», — добавила руководитель регулятора.

Инициативу о дифференцированной ставке выдвинул спикер Госдумы Вячеслав Володин, указав, что в регионах разная зарплата, но в пределах такой огромной страны одна ставка по ипотеке.

«Есть социальные вопросы, есть льготная ипотека, есть ипотека для дальневосточных регионов. Но, допустим, Костромская область, ее города, и Москва — заработная плата отличается», — пояснил председатель Госдумы.

По его оценке, при зависимости ставки от уровня зарплат в регионах жилье стало бы более доступным.

Читайте также: Гид по программам господдержки: как оформить ипотеку с низкой ставкой

Новости
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Ипотека без первого взноса в Сбере: как получить
192K
ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки до конца года
7K
Кредит под залог недвижимости в СберБанке: как получить до 20 млн рублей на любые цели
54K
Как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке
354K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
34
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
874
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал