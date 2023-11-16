Ставку по льготной ипотеке могут привязать к зарплатам в регионах
Центробанк поддержал предложение депутатов Госдумы об определении ставок по льготной ипотеке исходя из зарплат в российских регионах. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Мы не против льготных программ, мы за то, чтобы они были адресными. То, что у нас есть массовая программа — это привело к региональным перекосам. Значимая часть ипотеки берется в столичных центрах, здесь же покупается и инвестиционное жилье людьми из других регионов. И это нужно дифференцировать
Одним из критериев для получения льготной ипотеки может быть уровень зарплат в конкретном регионе, допустила Набиуллина.
Согласно словам главы Банка России, критерии для ипотеки с господдержкой необходимо выработать до середины следующего года — пока действует массовая программа. Среди них может быть и уровень жилищного строительства.
«Строительным компаниям не выгодно строить в небольших городах — это низкая прибыльность, и надо посмотреть комплексно, как помочь регионам, где есть недостаточность жилья. Может, и через субсидии строительным компаниям», — добавила руководитель регулятора.
Инициативу о дифференцированной ставке выдвинул спикер Госдумы Вячеслав Володин, указав, что в регионах разная зарплата, но в пределах такой огромной страны одна ставка по ипотеке.
«Есть социальные вопросы, есть льготная ипотека, есть ипотека для дальневосточных регионов. Но, допустим, Костромская область, ее города, и Москва — заработная плата отличается», — пояснил председатель Госдумы.
По его оценке, при зависимости ставки от уровня зарплат в регионах жилье стало бы более доступным.