Ставку по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке просят не поднимать
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков попросил президента России Владимира Путина сохранить ставку по программе «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека на уровне 2%.
По его словам, на «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку приходится всего 4% среди всех льготных программ, но именно в регионах Дальнего Востока и Арктики самые сложные условия жизни.
«Просим рассмотреть возможность удержать ставку "Дальневосточной" и "Арктической" ипотеки на уровне 2%», — сказал Чекунков в ходе презентации результатов развития Дальнего Востока.
Министр заявил, что ипотека позволила достичь рекордных показателей строительства жилья: за пять лет объем ввода недвижимости в ДФО удвоился.
Весной стало известно, что Минфин обсуждает увеличение ставки по льготной программе «Дальневосточная ипотека» до 8%, но хочет делать это поэтапно.
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