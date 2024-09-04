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Ставку по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке просят не поднимать

Дата публикации: 04 сен 2024
Ставку по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке просят не поднимать

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков попросил президента России Владимира Путина сохранить ставку по программе «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека на уровне 2%.

По его словам, на «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку приходится всего 4% среди всех льготных программ, но именно в регионах Дальнего Востока и Арктики самые сложные условия жизни.

«Просим рассмотреть возможность удержать ставку "Дальневосточной" и "Арктической" ипотеки на уровне 2%», — сказал Чекунков в ходе презентации результатов развития Дальнего Востока.

Министр заявил, что ипотека позволила достичь рекордных показателей строительства жилья: за пять лет объем ввода недвижимости в ДФО удвоился.

Весной стало известно, что Минфин обсуждает увеличение ставки по льготной программе «Дальневосточная ипотека» до 8%, но хочет делать это поэтапно.

Материалы по теме:
  1. Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
  2. Как бесплатно получить землю на Дальнем Востоке: инструкция

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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