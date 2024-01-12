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Старый Новый год предложили сделать выходным

Дата публикации: 12 янв 2024
Старый Новый год предложили сделать выходным

Один из длинных праздничных выходных было бы разумно перенести на 14 января, на старый Новый год. Такую идею озвучил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«После длинных новогодних праздников людям тяжело адаптироваться к рабочим будням, поэтому было бы целесообразным перенести один день из длинных выходных на старый Новый год», — сказал Чаплин «РИА Новости».

По его словам, таким образом у россиян будет возможность разгрузиться после начала трудовых будней, а у дачников — дополнительный день для того, чтобы поехать на участок и проверить дома перед крещенскими морозами.

Депутат также отметил, что для граждан этот праздник важен, многие его отмечают в кругу близких, в том числе и на дачах.

При этом Чаплин допустил, что принимать подобное решение может и каждый регион отдельно.

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Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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