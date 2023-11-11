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Россиянам хотят сократить рабочую неделю

Дата публикации: 11 нояб 2023
Россиянам хотят сократить рабочую неделю

В Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочего времени на один час в неделю перед выходными. Соответствующую инициативу предложил сенатор Айрат Гибатдинов.

Согласно инициативе, рабочее время должно быть сокращено с 40 до 39 часов в неделю. Сейчас такое сокращение действует только перед праздничными днями.

Как указано в пояснительной записке, «условия труда современного наемного рабочего чрезвычайно усилили давление на его психическое и моральное состояние», что напрямую сказывается на его работоспособности. Поэтому необходимо рассмотреть возможность создания более комфортных условий и предоставить людям больше времени для отдыха.

По мнению сенатора, в реальности человек находится на рабочем месте больше 8 часов в день, поскольку тратит время на дорогу и обратно, а также выполняет сопутствующие обязанностям поручения.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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