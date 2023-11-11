Россиянам хотят сократить рабочую неделю
В Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочего времени на один час в неделю перед выходными. Соответствующую инициативу предложил сенатор Айрат Гибатдинов.
Согласно инициативе, рабочее время должно быть сокращено с 40 до 39 часов в неделю. Сейчас такое сокращение действует только перед праздничными днями.
Как указано в пояснительной записке, «условия труда современного наемного рабочего чрезвычайно усилили давление на его психическое и моральное состояние», что напрямую сказывается на его работоспособности. Поэтому необходимо рассмотреть возможность создания более комфортных условий и предоставить людям больше времени для отдыха.
По мнению сенатора, в реальности человек находится на рабочем месте больше 8 часов в день, поскольку тратит время на дорогу и обратно, а также выполняет сопутствующие обязанностям поручения.