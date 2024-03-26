Стали известны округа-лидеры по числу сделок с новостройками в Москве
Больше всего квартир и коммерческих помещений в новостройках в январе-феврале 2024 года купили в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
«За первые два месяца этого года в Москве оформлено 17,7 тыс. договоров при покупке квартир и коммерческих помещений в новостройках. При этом четверть (25,9%) всех сделок зарегистрирована в Троицком и Новомосковском округах», — приводит пресс-служба слова руководителя столичного управления Игоря Майданова.
По его словам, в тройке лидеров, на которую пришелся 51% от всех ДДУ, также Южный и Западный округа.
По данным Росреестра, в феврале в Новой Москве зарегистрировали 1,7 тыс. сделок (19,9%), в Южном административном округе — 1,2 тыс. (13,8%), в Западном — 1,1 тыс. (12,8%).
В топ-5 также вошли Северо-Восточный и Юго-Восточный округа с долей в 11,9% и 11,2% соответственно.