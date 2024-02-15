Аналитики выяснили, сколько россиян планируют купить жилье
Более половины (51%) опрошенных россиян собираются приобрести недвижимость, при этом большинство из них (27%) не решили, когда именно. Такие данные приводят аналитики Домклик и Работа.ру.
Результаты опроса показали, что 8% респондентов хотят купить жилье в ближайшие два года, столько же — в ближайшие три-четыре года, 5% — в 2024-м, 3% — не раньше, чем через пять лет.
Почти половина (46%) опрошенных рассматривает для покупки дом. Среди тех, кто намерен приобрести квартиру, 42% приглядывают ее в новостройках, 36% — на вторичном рынке. И лишь 4% респондентов думают о покупке апартаментов.
Как отметили аналитики, в начале 2024 года большим спросом пользовалась «вторичка». Она заняла 57% в общей доле выданных Сбербанком ипотечных кредитов в январе. На долю первичного рынка пришлось порядка 24%, ИЖС — примерно 16%.
Купить недвижимость респонденты в основном планируют для постоянного проживания, для детей и в качестве актива на будущее. При этом 60% россиян собираются взять ипотеку, 52% рассчитывают на личные сбережения, 19% — на программы поддержки от государства.