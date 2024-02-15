Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Аналитики выяснили, сколько россиян планируют купить жилье

Дата публикации: 15 фев 2024
Аналитики выяснили, сколько россиян планируют купить жилье

Более половины (51%) опрошенных россиян собираются приобрести недвижимость, при этом большинство из них (27%) не решили, когда именно. Такие данные приводят аналитики Домклик и Работа.ру.

Результаты опроса показали, что 8% респондентов хотят купить жилье в ближайшие два года, столько же — в ближайшие три-четыре года, 5% — в 2024-м, 3% — не раньше, чем через пять лет.

Почти половина (46%) опрошенных рассматривает для покупки дом. Среди тех, кто намерен приобрести квартиру, 42% приглядывают ее в новостройках, 36% — на вторичном рынке. И лишь 4% респондентов думают о покупке апартаментов.

Как отметили аналитики, в начале 2024 года большим спросом пользовалась «вторичка». Она заняла 57% в общей доле выданных Сбербанком ипотечных кредитов в январе. На долю первичного рынка пришлось порядка 24%, ИЖС — примерно 16%.

Купить недвижимость респонденты в основном планируют для постоянного проживания, для детей и в качестве актива на будущее. При этом 60% россиян собираются взять ипотеку, 52% рассчитывают на личные сбережения, 19% — на программы поддержки от государства.

Читайте также: Как купить квартиру, если нет денег

Аналитика Домклик
Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Рекомендуем
Как приобрести квартиру с использованием материнского капитала
287K
Хочу свой дом. Какая ипотека доступнее?
79K
Как купить квартиру в ипотеку по программе реновации
36K
Сколько раз можно взять льготную ипотеку
120K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
38
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
882
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал