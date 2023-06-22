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Срок получения жилья по реновации в Москве могут сократить с 90 до 30 дней

Дата публикации: 22 июн 2023
Срок получения жилья по реновации в Москве могут сократить с 90 до 30 дней

Законопроект о сокращении срока заключения договора о переходе права собственности на новое жилье по программе реновации в Москве в три раза — с 90 до 30 дней — разработан в России.

«В настоящее время в городе Москве успешно реализуется программа реновации, в стадии переселения находятся 269 многоквартирных домов, 188 жилых домов уже расселены. Вместе с тем, как показала практика, срок прохождения всех процедур переселения граждан, предусмотренных в рамках реализации программы реновации, составляет около одного года, что не соответствует интересам подавляющего большинства собственников жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта — депутаты Госдумы предлагают сократить срок договора о переходе прав собственности на новую квартиру с 90 до 30 дней. По их мнению, это ускорит реализацию переселения граждан по программе реновации и предоставление людям новых комфортных квартир, что скажется на эффективности расселения ветхого жилья в городе.

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Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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