Срок получения жилья по реновации в Москве могут сократить с 90 до 30 дней
Законопроект о сокращении срока заключения договора о переходе права собственности на новое жилье по программе реновации в Москве в три раза — с 90 до 30 дней — разработан в России.
«В настоящее время в городе Москве успешно реализуется программа реновации, в стадии переселения находятся 269 многоквартирных домов, 188 жилых домов уже расселены. Вместе с тем, как показала практика, срок прохождения всех процедур переселения граждан, предусмотренных в рамках реализации программы реновации, составляет около одного года, что не соответствует интересам подавляющего большинства собственников жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы законопроекта — депутаты Госдумы предлагают сократить срок договора о переходе прав собственности на новую квартиру с 90 до 30 дней. По их мнению, это ускорит реализацию переселения граждан по программе реновации и предоставление людям новых комфортных квартир, что скажется на эффективности расселения ветхого жилья в городе.