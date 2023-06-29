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Срок получения новой квартиры по программе реновации в Москве сократили в 3 раза

Дата публикации: 29 июн 2023
Срок получения новой квартиры по программе реновации в Москве сократили в 3 раза

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о сокращении срока заключения договора о переходе права собственности на новое жилье по программе реновации в Москве с 90 до 30 дней.

Как говорилось в пояснительной записке, в целом срок прохождения всех процедур переселения занимает около 1 года, что не нравится большинству собственников, так как оттягивает переезд в новое жилье. Чтобы ускорить процедуру, авторы законопроекта предложили в 3 раза сократить период для заключения договора о переходе права собственности на новую квартиру.

Кроме того, с 30 до 20 дней сокращается срок, в который жители должны подать в уполномоченный орган столицы заявление о получении денежной компенсации вместо квартиры или о предоставлении в собственность новой квартиры вместо старой.

Сейчас в стадии переселения в столице находятся 269 многоквартирных домов, 188 — уже расселены.

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Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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