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Средний срок получения упрощенного налогового вычета в 2023 году составил 8 дней

Дата публикации: 25 нояб 2023
Средний срок получения упрощенного налогового вычета в 2023 году составил 8 дней

В текущем году налоговая максимально ускорила процесс получения имущественных и инвестиционных вычетов. Так, средний срок возврата НДФЛ при оформлении вычетов в упрощенном порядке в 2023 году составил восемь дней.

Об этом в интервью РБК рассказал руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Глава ФНС подчеркнул, что еще несколько лет назад процесс занимал до четырех месяцев.

В 2023 году в упрощенном порядке можно получить только два вида вычетов:

  • имущественный — на приобретение жилой недвижимости, а также на уплаченные проценты по ипотеке
  • инвестиционный — предоставляется при инвестировании через индивидуальный инвестиционный счет

Также в июле 2023 был принят закон об упрощенном порядке оформления социальных налоговых вычетов, которые предоставляются по расходам на обучение, лечение, физкультурно-оздоровительные услуги, негосударственное пенсионное страхование и благотворительность.

По словам Даниила Егорова, в 2024 году ФНС будет апробировать и тестировать информационную систему и каналы связи с образовательными, медицинскими и финансовыми организациями. Оформить социальные налоговые вычеты в упрощенном порядке можно будет в 2025 году.

Упрощенный порядок оформления налоговых льгот позволяет вернуть НДФЛ без заполнения декларации и предоставления подтверждающих документов. Налоговая получает все необходимые сведения от банков и организаций и готовит предзаполненное заявление, которое появляется в личном кабинете налогоплательщика.

Пользователю остается только проверить правильность указанных данных и указать реквизиты для зачисления средств.

Ипотечные клиенты СберБанка могут получить налоговый вычет за покупку недвижимости и выплаченные проценты по ипотеке в упрощенном порядке с помощью Домклик.

Налоговый вычет — как получить до 650 000 рублей
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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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