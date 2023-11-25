Средний срок получения упрощенного налогового вычета в 2023 году составил 8 дней
В текущем году налоговая максимально ускорила процесс получения имущественных и инвестиционных вычетов. Так, средний срок возврата НДФЛ при оформлении вычетов в упрощенном порядке в 2023 году составил восемь дней.
Об этом в интервью РБК рассказал руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Глава ФНС подчеркнул, что еще несколько лет назад процесс занимал до четырех месяцев.
В 2023 году в упрощенном порядке можно получить только два вида вычетов:
- имущественный — на приобретение жилой недвижимости, а также на уплаченные проценты по ипотеке
- инвестиционный — предоставляется при инвестировании через индивидуальный инвестиционный счет
Также в июле 2023 был принят закон об упрощенном порядке оформления социальных налоговых вычетов, которые предоставляются по расходам на обучение, лечение, физкультурно-оздоровительные услуги, негосударственное пенсионное страхование и благотворительность.
По словам Даниила Егорова, в 2024 году ФНС будет апробировать и тестировать информационную систему и каналы связи с образовательными, медицинскими и финансовыми организациями. Оформить социальные налоговые вычеты в упрощенном порядке можно будет в 2025 году.
Упрощенный порядок оформления налоговых льгот позволяет вернуть НДФЛ без заполнения декларации и предоставления подтверждающих документов. Налоговая получает все необходимые сведения от банков и организаций и готовит предзаполненное заявление, которое появляется в личном кабинете налогоплательщика.
Пользователю остается только проверить правильность указанных данных и указать реквизиты для зачисления средств.
Ипотечные клиенты СберБанка могут получить налоговый вычет за покупку недвижимости и выплаченные проценты по ипотеке в упрощенном порядке с помощью Домклик.