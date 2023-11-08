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Средний размер ипотеки в России вырос до 4 млн рублей

Дата публикации: 08 нояб 2023
Средний размер ипотеки в России вырос до 4 млн рублей

В России средний размер ипотечного кредита увеличился с 3,9 млн в августе до 4 млн рублей по итогам сентября. Об этом сообщается в отчете Центробанка РФ.

«Средний размер рублевых ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в сентябре 2023 года увеличился до 4,0 млн рублей (в августе — 3,9 млн рублей.). Наибольший средний размер ИЖК отмечался среди заемщиков из Москвы — 7,3 млн рублей, Московской области — 5,6 млн рублей и Санкт-Петербурга — 5,5 млн рублей. Наименьший — среди заемщиков из Чеченской Республики — 1,2 млн рублей», — следует из материалов регулятора.

Отмечается, что средний размер ипотеки по договорам долевого участия также вырос — с 4,9 млн до 5 млн рублей в сентябре относительно августа этого года. В то же время сравнительно с сентябрем 2022 года показатель снизился на 0,9 млн рублей.

Кроме того, средний срок ипотечного кредитования в сентябре 2023 года возрос почти до 25 лет по сравнению с 24,5 годами в августе текущего года.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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