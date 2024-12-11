Спрос на вторичку в Москве в ноябре оставался высоким — Росреестр
Продажи недвижимости на вторичном рынке Москвы два месяца подряд находятся на максимальном для 2024 года уровне. В октябре число сделок купли-продажи составило 13,62 тыс., в ноябре — 13,56 тыс. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
«Вторичный рынок московской недвижимости продолжает демонстрировать высокие показатели. Второй месяц подряд фиксируются максимальные для этого года значения по переходам прав. Ноябрь символически уступил октябрю всего 61 договор. При этом результат почти на 16% выше среднемесячного значения (11 718) по оформленным вторичным сделкам с начала этого года», — приводит пресс-служба слова руководителя управления Игоря Майданова.
По данным Росреестра, спрос в ноябре сократился на 11,9% год к году, но на четверть (25,3%) превысил показатель аналогичного периода 2022-го.
Всего в январе-ноябре 2024 года на вторичном рынке Москвы зарегистрировали 128,9 тыс. сделок. Это на 19,5% меньше, чем за 11 месяцев 2023-го, но на 8,7% больше 2022-го.
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