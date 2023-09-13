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Спрос на новостройки вырос более чем на 50% — аналитика Домклик

Дата публикации: 13 сен 2023
Спрос на новостройки вырос более чем на 50% — аналитика Домклик
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Аналитики Домклик изучили структуру выданных в августе 2023 года ипотечных кредитов Сбера и рассказали, как изменились предпочтения россиян.

Как показало исследование, вторичная недвижимость по-прежнему на первом месте, при этом эксперты отмечают рост спроса на первичное жильё и сохранение спроса на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на стабильно высоком уровне.

Распределение ипотеки по типам кредитов в августе 2023 (топ-10 регионов по количеству выдач). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначено как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объёме выдач.
Распределение ипотеки по типам кредитов в августе 2023 (топ-10 регионов по количеству выдач). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначено как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объёме выдач.

Новостройки

По данным Домклик, в августе первичный рынок продолжал укрепляться: количество выдач увеличилось на 56,6%. В итоге доля новостроек в общей структуре выдач достигла 33,6%. Стоит отметить, что величина этого параметра близка к рекордному значению, которое наблюдалось в мае 2022 года (33,8%).

Это произошло, во-первых, в результате перетекания спроса со вторичного рынка на первичный после повышения ключевой ставки Центробанка до 12%. Во-вторых, Сбер снизил ставки по ипотеке от застройщика по основным льготным программам («Господдержка», Семейная ипотекаIT-ипотека), что также обеспечило рост спроса на первичном рынке.

Больше всего доля первичного жилья в структуре ипотеки увеличилась в Волгоградской области (+13,1 процентных пункта), Республике Адыгея (+12,1 п. п.) и Республике Хакасия (+12 п. п.). В столичных регионах этот показатель тоже вырос — на 7,9 п. п. в Санкт-Петербурге и 7,4 п. п. в Москве.

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Вторичное жильё

Несмотря на снижение доли выдач ипотеки на готовое жильё (на 5,8 п. п. — до 57,4%), в августе вторичная недвижимость по-прежнему пользовалась большим спросом: с июля количество выдач увеличилось на 14,8%.

Рост объясняется, во-первых, тем, что в конце июля и в первой половине августа эксперты рынка неоднократно озвучивали возможность дальнейшего повышения ключевой ставки в ближайшее время, — это простимулировало спрос на вторичную недвижимость.

Во-вторых, после того как Центробанк поднял ключевую ставку на внеочередном заседании совета директоров 15 августа, Сбер заблаговременно оповестил заёмщиков о том, что в течение недели они могут оформить кредиты на прежних условиях, — это привело к массовой подаче заявок на приобретение готового жилья в ипотеку. При этом в июле и августе количество поданных заявок на ипотеку на вторичное жильё держалось на максимальном уровне за всю историю наблюдений — 335–340 тыс. в месяц.

ИЖС

В августе, как и всё лето, спрос на ИЖС оставался высоким (8% от всех выдач). Лидерами по доле ИЖС в общем количестве выдач в заключительный месяц лета стали Республика Тыва (43,2%), Республика Саха (Якутия) (33,8%) и Сахалинская область (25,7%).

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

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Аналитика Домклик
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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