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Продажи новостроек в Москве в первом квартале выросли на 16%

Дата публикации: 17 апр 2025
Продажи новостроек в Москве в первом квартале выросли на 16%

Жители Москвы оформили почти 20,7 тыс. договоров долевого участия на первичном рынке жилой недвижимости в первом квартале 2025 года. Это на 15,6% больше, чем за тот же период 2024-го. Об этом сообщило столичное управление Росреестра.

«Если в 2024 году активно рос сегмент коммерческой недвижимости, то в текущем динамика сместилась на жилой фонд. Среднее число сделок при покупке квартир в январе-марте держится на уровне 6,8 тысячи в месяц», — отметил руководитель управления Игорь Майданов.

По его словам, столько же ДДУ в среднем регистрировали в первом квартале 2023 года, а в январе-марте 2024-го — 5,9 тыс. договоров.

На нежилой сегмент в первом квартале 2025 года пришлось чуть более 10 тыс. сделок. Это на 17,8% ниже результата января-марта 2024-го (12,1 тыс.), но на 23,9% больше, чем за тот же период 2023-го (8 тыс.).

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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