Эксперт рассказал о преимуществах жизни в коттеджном поселке
О том, что за городом жить хорошо, говорят не только счастливые истории владельцев частных домов, но и статистика. Еще в период пандемии многие люди поняли, что удаленная работа не так уж плоха, — в их числе оказались и владельцы загородной недвижимости. И тренд этот сохраняется до сих пор.
рассказал о том, почему стоит выбирать жилье в современном коттеджном поселке
Природа, комфорт и безопасность
В первую очередь загородную недвижимость выбирают те, кто уже имел такой опыт. При этом все чаще появляются и новые желающие переехать жить за город.
Перед этим эксперт рекомендует проанализировать быт, уклад жизни и общие пожелания семьи. Если есть мечта о бане на участке, собственном пруде с рыбками — это, конечно, идея для дома. А если все же есть тяга к социуму, то можно рассмотреть современные таунхаусы и коттеджные поселки, где есть и прекрасная экология, и соседское сообщество.
Здесь жители могут пользоваться всеми благами цивилизации: видеонаблюдением, центральной канализацией, поквартирным отоплением, газом.
Большой плюс загородного дома в сравнении с квартирой специалист видит в близости к природе, где всегда чистый воздух и красивый пейзаж за окном. К тому же можно забыть про шумных соседей сверху, всю суету, шум и пыль городских джунглей.
Также несомненным преимуществом является то, что отопительный сезон начнется тогда, когда это будет удобно. И, соответственно, стоит обратить внимание на плату за коммунальные услуги, которые намного ниже, чем в городских квартирах. Кроме того, в частном доме ваше парковочное место никто не займет, никому не помешает ваша собака. Сомнительные компании тоже уйдут в прошлое — в коттеджном поселке все друг друга знают.
Нужно ли устанавливать заборы, жители выбирают сами. Коттеджный поселок является безопасным местом, где детей можно спокойно отпускать гулять на улицу.
Инфраструктура для всей семьи
Жить на природе — прекрасно, однако семьи с детьми обычно выбирают варианты с детскими садами и школами в шаговой доступности. И здесь загородная жизнь не отстает от темпа городов: существуют поселки, внутри которых уже есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. Это, по сути, «город в городе» — со своими школой, детским садом, парком, ресторанами, кофейнями, магазинами, салонами и многим-многим другим.
Кроме того, загородная инфраструктура включает множество площадок для встреч: тренажеры, тропы здоровья, дорожки для пешеходов, велосипедистов, скейтбордистов и так далее.
Отдых на природе
Летом на территории дома можно поставить бассейн и пригласить друзей на шашлыки, а также понежиться на зеленой травке под согревающими лучами солнца. А зимой приятно прокатиться на лыжах в ближайшей лесополосе, что весьма полезно для здоровья.
Сейчас многие задумываются о переезде в более экологичное место. Пользу принесет не только чистый воздух, но еще и натуральные продукты.
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В визуализации дома в коттеджном поселке использована статистика по IT-кредитам)
Сергей Т.здравствуйте! Благодарим за вашу внимательность 😉 Исправим.