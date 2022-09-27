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Сбер снизил до 10% первый взнос по ипотеке при покупке квартиры, находящейся в залоге у другого банка

Дата публикации: 27 сен 2022
Сбер снизил до 10% первый взнос по ипотеке при покупке квартиры, находящейся в залоге у другого банка

Сбер продолжает снижать минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам. Теперь для покупки квартиры, находящейся в залоге другого банка, достаточно предоставить собственные средства в размере 10% от её стоимости. Это еще один шаг Сбера на пути повышения доступности жилья для своих клиентов.

Кредитуемым объектом недвижимости должна быть квартира, расположенная в многоквартирном доме (за исключением таун-хаусов и домов с внешними деревянными стенами).

Если заёмщик не имеет достаточной суммы, он может воспользоваться частью кредитных средств для погашения первоначального кредита продавца.

Процентная ставка по программе составляет от 10,4% годовых, максимальная сумма кредита — 100 млн рублей, а максимальный срок — 30 лет.

«Раньше размер первоначального взноса заёмщика должен был быть достаточным для погашения задолженности продавца в банке, а теперь мы снизили минимальный взнос до стандартных по данной программе 10% от полной стоимости жилья. Это поможет еще большему числу наших клиентов быстрее решить жилищный вопрос, поскольку сумма первоначального взноса значительно сократилась».

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Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Ранее Сбер уменьшил минимальный размер взноса с 15 до 10% на вторичное жильё, не обременённое залогом.

Процесс подачи заявки для клиента стандартный. Рассчитать условия и подать заявку на ипотеку по программе «Приобретение вторичного жилья» можно онлайн на Домклик. На этапе рассмотрения клиенту нужно будет предоставить кредитный договор продавца, справку об остатке задолженности и справку о неиспользовании материнского капитала.

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Юля Тихонова
Автор статьи
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