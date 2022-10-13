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Клиенты Сбера строят дома по низким ставкам: доля ипотеки на ИЖС за 3 месяца превысила показатели за весь 2021 год

Дата публикации: 13 окт 2022
Клиенты Сбера строят дома по низким ставкам: доля ипотеки на ИЖС за 3 месяца превысила показатели за весь 2021 год

Клиенты Сбера всё чаще берут ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По данным Домклик, в июле–сентябре 2022 года желающие построить свой дом оформили в банке 8,3 тыс. кредитов на 33,6 млрд рублей. Это больше, чем за первое полугодие 2022 года (6,5 тыс. ипотек на 26,95 млрд рублей) и за весь 2021 год (8 тыс. кредитов на 24,3 млрд рублей).

Доля кредитов на ИЖС также растет в общем объеме ипотеки Сбера. В 2021 году она составляла менее 1% от общего объема сделок, в период с января по сентябрь 2022 года — около 4%, а в третьем квартале достигла 5,2%. Во многом этому способствовали низкие ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «IТ-Ипотека», «Господдержка» — объемы выдач кредитов по этим программам составляют до 95% в ипотеке на ИЖС.

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Также россияне все чаще берут ипотеку для самостоятельного строительства дома (без привлечения подрядчиков). В первом полугодии 2022 года банк отметил снижение доли ИЖС своими силами, это было связано с распространением госпрограмм в ИЖС, где участие подрядчика обязательно. Но с июля доля строительства своими силами выросла и в сентябре достигла 35% от всей ипотеки на ИЖС в Сбере. Это эффект запуска «Господдержки своими силами», которая действует до конца этого года.

Ипотека с господдержкой на строительство дома своими силами: как получить в СберБанке

За сентябрь клиенты Сбера заключили уже 3,4 тыс. ипотечных сделок на 13,3 млрд рублей. По данным аналитиков Домклик, в денежном выражении по оформленным жилищным кредитам лидируют:

  • Московская область —1,46 млрд рублей;
  • Республика Саха–Якутия —1,42 млрд;
  • Москва — 1 млрд;
  • Санкт-Петербург — 0,69 млрд;
  • Республика Татарстан — 0,63 млрд.

В третьем квартале доля льготных кредитов на ИЖС в Сбере превысила 95% в объемах выдачи — это рекорд за всё время. Несмотря на то, что ситуация в экономике непростая, мы весь год наблюдаем, как стремительно растёт кредитование на ИЖС. Аналитики Домклик отмечают, что средняя сумма ипотечного займа, который берут на строительство своего дома — 3,9 млн рублей.

Растёт и число заявок, и средняя сумма кредита, то есть люди могут позволить себе более просторные и комфортные дома. А средний возраст заёмщиков, напротив, снижается. В результате ипотека на частное домостроительство начинает работать в полную силу. Это означает, что миллионы россиян теперь могут осуществить свою мечту — поселиться в собственном доме, построенном по своему вкусу.

Фото эксперта
Кирилл Царев
первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Напомним, что в августе Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС с 30 до 20% от стоимости жилья. Эти условия действуют для тех, кто берёт кредит без подтверждения дохода по двум документам. Минимальный взнос со справкой о доходе — 15%.

Базовая ставка по программе «Строительство дома» — от 10,4% годовых. По программам «Господдержка», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» — от 6,3%, 5,3% и 1,5% годовых соответственно.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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