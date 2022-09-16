Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
20K

Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жилье в 1,5 раза

Дата публикации: 16 сен 2022
Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жилье в 1,5 раза

Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по программе ипотечного кредитования Приобретение вторичного жилья с 15% до 10%.

Изменение распространяется как на зарплатных клиентов, так и на тех, кто не получает зарплату на карту Сбера.

Ставка по программе Приобретение вторичного жилья составляет от 10,4% годовых, максимальная сумма кредита — 100 млн рублей, а максимальный срок — 30 лет.

Кирилл Царёв,первый заместитель Председателя Правления СберБанка: «Мы стараемся максимально улучшить условия нашей ипотеки. И особое внимание уделяем первоначальному взносу, ведь для многих россиян его размер критически важен. Очередное снижение первоначального взноса позволит ещё большему числу людей быстрее решить жилищный вопрос, ведь теперь для оформления кредита достаточно иметь в полтора раза меньше собственных средств. Ипотека на вторичное жилье одна из самых популярных в Сбере. По данным аналитиков Домклик, в августе на вторичное жилье Сбер выдал 53,9 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 140,5 млрд рублей. Прирост по сравнению с июлем составил 45% в количественном выражении и 57% по сумме выдач. Всего за 8 месяцев 2022 года по этой программе Сбер выдал 316 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 841 млрд рублей».

Новости
Изменение цен на недвижимость
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Сбер уменьшил первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС до 20%
1K
Cбер улучшил условия по ипотеке на рефинансирование, ИЖС и строительство гаража
3K
Сбер вдвое уменьшил первоначальный взнос по ипотеке для самозанятых
7K
Как подать заявку на ипотеку Сбера онлайн и получить решение за 5 минут
66K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
16
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
817
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
117
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал