Сбер увеличил объем выдачи ипотеки почти в 3 раза
Сбер выдал более 208,8 тыс. ипотечных кредитов в третьем квартале 2022 года — это в 2,8 раза больше, чем во втором квартале. По данным Домклик, общая сумма выданных кредитов выросла в три раза, превысив 653,2 млрд рублей.
Положительную динамику аналитики Домклик наблюдали и в течение квартала: в сентябре 84,3 тыс. человек приобрели недвижимость, получив от Сбербанка 267,3 млрд рублей заёмных средств. Это на 15% больше августовских показателей.
Самой востребованной в сентябре оказалась ипотека на вторичное жильё (выдано 62,4 тыс. кредитов или 74% от общего числа). При этом спрос на вторичное жилье по сравнению с августом вырос на 15%, на новостройки — на 12%.
Аналитики Домклик отмечают, что льготные ипотечные программы по-прежнему популярны у россиян. Так, по программе «Господдержка» в сентябре выдано 14,9 тыс. ипотек на 67 млрд рублей (прирост на 16,6% в количественном выражении и на 14% — в денежном). По «Семейной ипотеке» было оформлено 6,3 тыс. кредитов на 30,6 млрд рублей (прирост на 13,8% и 15,1% соответственно).
«Всего с января по сентябрь этого года, по данным Домклик, Сбербанк выдал 543,2 тыс. ипотек на общую сумму 1,68 трлн рублей. Устойчивый рост спроса на ипотечные кредиты наблюдался весь третий квартал, хотя обычно в июле и августе мы наблюдаем затишье. Аналитики Домклик связывают это с нестандартной ситуацией во втором квартале, когда рынок сильно просел из-за высокого уровня процентных ставок. Думаю, что темпы этого роста, скорее всего, будут замедляться».
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