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Спрос на ипотеку Сбера з 12 дней июня превысил показатели всего июня 2022 года

Дата публикации: 15 июн 2023
Спрос на ипотеку Сбера з 12 дней июня превысил показатели всего июня 2022 года

За первые 12 дней июня этого года, по данным аналитиков Домклик, Сбер выдал 36,5 тыс. ипотечных кредитов на 120 млрд рублей. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда объём выдач составил 36,6 млрд рублей.

За весь июнь прошлого года банк выдал 32,3 тыс. жилищных кредитов на 95,6 млрд рублей.

Ипотечные программы с государственной поддержкой продолжают пользоваться высоким спросом у россиян. Так, за 12 дней июня Сбер выдал 13,1 тыс. кредитов на 57 млрд рублей по льготным программам «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT». Это более чем в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года — в количественном выражении и в 2,7 раз — в денежном, отмечают аналитики Домклик.

По данным Домклик, чаще всего ипотеку оформляли жители Москвы — выдано кредитов на 34,8 млрд рублей, Московской области — 33,6 млрд рублей, Краснодарского края — 21,6 млрд рублей, Санкт-Петербурга — 20,2 млрд рублей и Тюменской области — 18,3 млрд рублей.

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Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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