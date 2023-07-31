Спрос на ипотеку ИЖС в южных регионах России вырос в 2 раза
Спрос на ипотеку индивидуального жилищного строительства (ИЖС) растёт в южных регионах России, при этом доля первичного жилья сохраняется, а вторичного — идёт на спад. Это выяснили аналитики Домклик, изучив структуру выданных ипотечных кредитов Сбера с начала 2023 года.
Что происходит на рынке недвижимости южных регионов, какие тренды ИЖС усиливаются, а какие стали играть меньшую роль — расскажем в этой статье вместе с заместителем Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ларисой Безделевой.
Как и почему растёт спрос
На прошлой неделе Сбер представил традиционный «индекс Иванова», отражающий потребительские настроения россиян. Во втором квартале 2023 года он вырос до минус 11% (с минус 15% в предыдущем периоде). Это максимум за последние пять лет.
Улучшение личного благосостояния
Улучшения показали все компоненты индекса. Особенно вырос индекс личного благосостояния, который поднялся до 5%.
Во II квартале, как и в течение последнего года, люди стали меньше беспокоиться об экономической ситуации. Всё меньше респондентов испытывает беспокойство по поводу трудоустройства и работы и инфляции — 27 и 36% соответственно. Это связано с рекордно низким уровнем безработицы и продолжением дезинфляции во время опроса.
Средний доход на члена семьи увеличился на 1,7% по сравнению с предыдущим кварталом — с 34,9 тыс. руб. в месяц до 35,5 тыс. руб., а средняя месячная заработная плата респондентов выросла на 3,3%.
Например, в крупных компаниях зарплата с первого квартала выросла на 9%, в малых и микрокомпаниях — на 13%, а средних — осталась на том же уровне.
В целом жители стали чаще делать сбережения: доля тех, кто считает, что текущие условия благоприятны для этого — составила минус 13% во II квартале. Это максимум за последний год.
Личное благосостояние жителей Юга России и Северного Кавказа тоже уверенно растёт, отметила Лариса Безделева. С ростом доходов они больше тратят, увеличивается потребление. Один из двигателей роста — восстановление внутреннего спроса. Стабильность рынка труда, инфляционных ожиданий и роста доходов приводит к тому, что больше людей хотят улучшить жилищные условия, взяв ипотеку.
Рост числа самозанятых
Ещё один важный тренд: на Юге и в СКФО становится всё больше самозанятых в индустриях красоты и здоровья, IT и программирования, продаже товаров собственного производства. Эта категория также позитивно влияет на рост спроса на рынке ИЖС: они не привязаны к жизни вблизи офисов и всё чаще выбирают между городской квартирой и собственным домом последний вариант.
Их благосостояние постепенно растёт, и они могут быстрее накопить на первоначальный взнос и приобрести или построить дом большей площади или в более престижном коттеджном курортном поселке.
Где и что покупают
В июне 2023 года Сбер обновил рекорд по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — по данным Домклик, банк выдал 8,7 тыс. кредитов на 39 млрд рублей. Это максимум за всё время действия программы.
Ожидается, что по итогам 2023 года общий объём выдач банка на ИЖС достигнет 300 млрд рублей — это в 3 раза больше, чем в 2022 году. заместителем Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ларисой Безделево
В южных регионах тоже отмечается рост ИЖС. Если в 2021 году доля ипотек на строительство своего дома в общем объёме выданной ипотеки составляла 0,8%, в 2022 году она выросла до 4–5%, а в этом году превысила 10%.
За первые полгода уже выдано больше ипотеки на ИЖС, чем за весь 2022-й: около 4,2 тыс. семей купили новое жильё или начали его строить с ипотекой Сбера.
Средний первоначальный взнос варьируется от 0,8 до 1,5 млн рублей. Около 80% займов получают уже с накопленным первоначальным взносом от 15 до 50%.
Кто чаще строит дома
Активнее всего жилищные займы на ИЖС получают в Краснодарском крае и Адыгее, на Ставрополье и в Ростовской области, но в последние месяцы всё больше заявок поступает и от жителей Республик Северного Кавказа, Калмыкии и Крыма.
Спрос растёт как в крупных городских агломерациях, где традиционно активно растет загородное строительство, так и в курортных локациях Черноморского побережья, Кавказских Минеральных Вод. Всё больше спрос и в средних и малых городах с развитой частной застройкой, а также в сельской местности.
Практически половина от всех ипотек на ИЖС в этом году получили жители южных регионов страны в возрасте от 31 до 40 лет.
Мужчины в общей структуре составляют 58%, а женщины только 42%. Некоторые жители берут кредит сразу после окончания среднего или высшего учебного заведения: ипотеку на ИЖС в южных регионах сейчас берут около 6% молодых людей до 25 лет.
Доступность ипотеки на ИЖС
Помимо интереса людей к частным домам, роль в повышении спроса сыграла законодательная реформа. Например, было расширено действие льготных программ, смягчены условия выдачи ипотеки и появилась возможность выбирать, каким способом строить дом — с подрядчиком или самостоятельно.
По программам льготной ипотеки можно оформить кредит на покупку квартиры в строящемся доме или готового жилья у застройщика, а также строительство частного дома по договору подряда и покупку земельного участка с дальнейшим строительством дома.
Больше половины южных ипотечных кредитов Сбера выдаётся по программе «Господдержка» со средним размером 4 млн рублей и средней стоимостью объекта от 3 до 5,6 млн рублей. Так, доля программы «Господдержка» в общих выдачах ИЖС в июле превысила половину от всех полученных кредитов.
Доля семейной ипотеки составляет в среднем около 25%, а ипотеки для IT — около 1%.
Свыше половины выданных кредитов на ИЖС в Сбере сейчас приходится на строительство хозяйственным способом. Оставшиеся порядка 47% пользуются сервисами-подрядчиками. И всего 1% приходится на базовые программы ИЖС.