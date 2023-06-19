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Спрос на ипотеку для самозанятых в Сбере вырос почти в 2 раза за год

Дата публикации: 19 июн 2023
Спрос на ипотеку для самозанятых в Сбере вырос почти в 2 раза за год
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Ипотеку для самозанятых в Сбере оформили на 7,6 млрд рублей с момента запуска программы в 2019 году. В мае 2023 года объём выдач на 85% превысил показатели мая прошлого года, посчитали аналитики Домклик.

Что можно взять в ипотеку для самозанятых

По программе можно приобрести первичное и вторичное жильё, дом, землю, гараж, машино-место и кладовую. Кроме того, самозанятым доступны такие льготные программы, как «Господдержка», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека». Процентные ставки по базовым программам начинаются от 10,9% годовых, по «Семейной ипотеке» — от 5,7%. Минимальный первоначальный взнос — 15%, а максимальный срок кредита — 30 лет.

Как берут ипотеку для самозанятых

По данным Домклик, самозанятые предпочитают брать ипотеку на вторичное жильё: доля таких кредитов в общем количестве выдач превышает 93%. На первичное жильё берётся только 7% таких ипотек.

Самым большим спросом в 2023 году ипотека для самозанятых пользуется в Московской области, где выдано кредитов на 100 млн рублей. Далее идут Москва — 71 млн рублей и Краснодарский край — 43 млн рублей.

Средняя сумма жилищного кредита у самозанятого россиянина — 3,7 млн рублей. Это на 37% больше, чем средняя сумма кредита на вторичное жильё по базовой программе (2,7 млн рублей), и на 27% меньше, чем на первичное жильё по базовой программе (5,1 млн рублей).

Женщины немного активнее берут ипотеку по программе, составляя 51% заёмщиков, 49% заёмщиков — мужчины. Программа наиболее популярна у людей 31–40 лет: на них приходится 50% выдач.

Читайте также: Как самозанятым получить ипотеку в Сбере

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Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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