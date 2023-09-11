Спрос на «Дальневосточную ипотеку» в Сбере вырос на 50% за год
Сбер отмечает рекордный спрос на «Дальневосточную ипотеку», которая позволяет купить жильё или построить дом по ставке от 1,5% годовых. В августе 2023 года банк выдал почти 2,8 тыс. кредитов на 13,4 млрд рублей. Это на 15% больше, чем в июле, и на 50% больше, чем в августе прошлого года, сообщила пресс-служба банка в ходе Восточного экономического форума.
Всего за 8 месяцев 2023 года, по данным Домклик Сбербанка, банк выдал 17,6 тыс. льготных кредитов по «Дальневосточной ипотеке» на 82,7 млрд рублей — в объёмах выдач это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Где чаще берут «Дальневосточную ипотеку»
Наибольшим спросом «Дальневосточная ипотека» в последний летний месяц пользовалась в Республике Саха (Якутия) — объём выдач составил 4,1 млрд рублей. Также в топ-3 регионов по объёмам выдач этой программы вошли Приморский край— 2,7 млрд рублей и Хабаровский — 1,3 млрд рублей.
Кто оформляет «Дальневосточную ипотеку»
Чаще всего «Дальневосточную ипотеку» августе оформляли заёмщики в возрасте 31–35 лет — составляют 39% получивших кредит, и 26–30 лет — 25,4%. При этом большинство — 61% заёмщиков — женщины.
Ранее Сбер анонсировал расширение «Дальневосточной ипотеки» на Арктические зоны. Банк будет готов запустить приём заявок на Домклик после того, как правительство утвердит условия программы. Президент России Владимир Путин поручил к 1 ноября 2023 года запустить льготную Арктическую ипотеку под 2% для молодых семей.
Подать заявку на «Дальневосточную ипотеку» по ставке от 1,5% годовых можно онлайн на Домклик.
Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.