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Спрос на «Дальневосточную ипотеку» в Сбере вырос на 50% за год

Дата публикации: 11 сен 2023
Спрос на «Дальневосточную ипотеку» в Сбере вырос на 50% за год
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Сбер отмечает рекордный спрос на «Дальневосточную ипотеку», которая позволяет купить жильё или построить дом по ставке от 1,5% годовых. В августе 2023 года банк выдал почти 2,8 тыс. кредитов на 13,4 млрд рублей. Это на 15% больше, чем в июле, и на 50% больше, чем в августе прошлого года, сообщила пресс-служба банка в ходе Восточного экономического форума.

Всего за 8 месяцев 2023 года, по данным Домклик Сбербанка, банк выдал 17,6 тыс. льготных кредитов по «Дальневосточной ипотеке» на 82,7 млрд рублей — в объёмах выдач это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Где чаще берут «Дальневосточную ипотеку»

Наибольшим спросом «Дальневосточная ипотека» в последний летний месяц пользовалась в Республике Саха (Якутия) — объём выдач составил 4,1 млрд рублей. Также в топ-3 регионов по объёмам выдач этой программы вошли Приморский край— 2,7 млрд рублей и Хабаровский — 1,3 млрд рублей.

Кто оформляет «Дальневосточную ипотеку»

Чаще всего «Дальневосточную ипотеку» августе оформляли заёмщики в возрасте 31–35 лет — составляют 39% получивших кредит, и 26–30 лет — 25,4%. При этом большинство — 61% заёмщиков — женщины.

Ранее Сбер анонсировал расширение «Дальневосточной ипотеки» на Арктические зоны. Банк будет готов запустить приём заявок на Домклик после того, как правительство утвердит условия программы. Президент России Владимир Путин поручил к 1 ноября 2023 года запустить льготную Арктическую ипотеку под 2% для молодых семей.

Подать заявку на «Дальневосточную ипотеку» по ставке от 1,5% годовых можно онлайн на Домклик.

Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Читайте также: Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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