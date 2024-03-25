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Список регистрируемых обременений недвижимости хотят расширить

Дата публикации: 25 мар 2024
Список регистрируемых обременений недвижимости хотят расширить

Перечень обременений недвижимости, которые нужно регистрировать в Росреестре, предложили пополнить. Такой законопроект подготовила Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.

«Росреестр разработал проект ФЗ "О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации", которым предлагается расширить перечень случаев для государственной регистрации прав, ограничений прав и обременения объектов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, речь идет о:

  1. Договоре безвозмездного пользования недвижимостью (когда один человек передает другому имущество на определенный срок и без оплаты).
  2. Праве пользования жильем, которое гражданин получил по завещательному отказу (например, наследодатель обязал наследников разрешить третьему лицу пользоваться его квартирой).
  3. Обременении недвижимости, которая находится в общей долевой собственности и совладельцы которой договорились об определенном порядке пользования имуществом.

Как отметил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, все это нужно для того, чтобы сделать рынок недвижимости более прозрачным, и заинтересованные стороны, в том числе покупатели, знали о наличии дополнительных обременений.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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