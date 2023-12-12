Составлен рейтинг районов Москвы по снижению цен на жилье
Квартиры в новостройках Некрасовки, Нагатинского Затона и Дмитровского района за год подешевели сильнее всего. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование платформы bnMAP.pro.
Как уточняется, эксперты изучили предложения на рынке недвижимости старой Москвы.
Так, стоимость 1 кв. м в Некрасовке уменьшилась на 40%, до 144 тыс. руб. В Нагатинском Затоне «квадрат» подешевел на 19,5%, до 372,5 тыс. руб., в Дмитровском районе — на 14,3%, до 251,6 тыс. руб. Затем следуют Басманный район (-12,8%) и Сокол (-12,1%), где 1 кв. м обойдется в 646,1 тыс. руб. и 545 тыс. руб. соответственно.
Аналитики связывают заметное уменьшение цен в Некрасовке с тем, что в районе остался один бюджетный ЖК, в котором можно купить квартиру. В Нагатинском Затоне начались продажи жилья в пяти домах на стадии котлована, при этом стоимость «квадрата» сравнительно небольшая, подчеркнули в bnMAP.pro.