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Составлен рейтинг районов Москвы по снижению цен на жилье

Дата публикации: 12 дек 2023
Составлен рейтинг районов Москвы по снижению цен на жилье

Квартиры в новостройках Некрасовки, Нагатинского Затона и Дмитровского района за год подешевели сильнее всего. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование платформы bnMAP.pro.

Как уточняется, эксперты изучили предложения на рынке недвижимости старой Москвы.

Так, стоимость 1 кв. м в Некрасовке уменьшилась на 40%, до 144 тыс. руб. В Нагатинском Затоне «квадрат» подешевел на 19,5%, до 372,5 тыс. руб., в Дмитровском районе — на 14,3%, до 251,6 тыс. руб. Затем следуют Басманный район (-12,8%) и Сокол (-12,1%), где 1 кв. м обойдется в 646,1 тыс. руб. и 545 тыс. руб. соответственно.

Аналитики связывают заметное уменьшение цен в Некрасовке с тем, что в районе остался один бюджетный ЖК, в котором можно купить квартиру. В Нагатинском Затоне начались продажи жилья в пяти домах на стадии котлована, при этом стоимость «квадрата» сравнительно небольшая, подчеркнули в bnMAP.pro.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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