Стало известно, где чаще всего в Москве покупают квартиры в новостройках
Троицкий и Новомосковский (ТиНАО), Северный и Западный административные округа Москвы стали самыми популярными для покупки квартир в новостройках осенью. Об этом сообщили в столичном Управлении Росреестра.
«В октябре 2023 года в столице зарегистрировано 17 115 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости. Наибольшее число первичных сделок в ТиНАО, где за месяц оформлено 22,9% (3 920 ДДУ)», — рассказал руководитель ведомства Игорь Майданов.
На втором месте по числу зарегистрированных сделок — Северный административный округ с показателем 15,4%, или 2 636 ДДУ, а на третьем — Западный административный округ с долей в октябре — 13,9%, или 2 379 ДДУ.
В пятёрку округов-лидеров также вошли Южный и Северо-Западный административные округа.
Всего с начала текущего года Росреестром по Москве зарегистрировано свыше 131 тыс. договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости.