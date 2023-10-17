Спрос на ипотеку в новостройках растет — аналитики Домклик
Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера в сентябре 2023 года и назвали структуру выданных кредитов на жильё. На первичном рынке количество проведенных сделок составило 55,3 тыс., на вторичном рынке — 86 тыс. и на рынке ИЖС — 12,4 тыс. При этом перетекание спроса со вторичного рынка на первичный продолжилось.
В сентябре 2023 года зафиксировано рекордное число выдач во всех сегментах рынка жилищного кредитования. На первичном рынке количество проведенных сделок составило 55,3 тыс. (+12,7% с августа), на вторичном рынке — 86 тыс. (+2,6%) и на рынке ИЖС — 12,4 тыс. (+12,9%).
При этом перетекание спроса со вторичного рынка на первичный продолжилось: доля новостроек на рынке жилищного кредитования выросла примерно на 2% (до 35,6%), в то время как на рынке готового жилья, напротив, снизилась на 2%.
Эксперты Домклик связывают перераспределение в структуре выдач с ажиотажем по поводу ужесточения условий по основным льготным программам, что привело к более существенному росту количества выдач на рынке новостроек.
Напомним, что за день до увеличения первоначального взноса по льготным программам до 20,1% был побит дневной рекорд по количеству выдач ипотеки (11,4 тыс). Причем доля выданных кредитов по льготным программам составила более 77%.
Другая причина смещения интереса россиян на рынок строящегося жилья — повышение ключевой ставки Центробанка до заградительных для ипотеки 13%, в результате чего прирост количества сделок на рынке «вторички» составил всего 3%, а доля в общей структуре выдач снизилась на 2%.
Тем не менее, количество выдач пока держится на высоком уровне за счет большого количества ранее одобренных заявок и длительного периода сохранения Сбером прежних условий кредитования (после повышения ключевой ставки Центробанка). Эксперты считают, что в ближайшие месяцы отток покупателей на рынок новостроек усилится.
Наибольший прирост доли первичного рынка за сентябрь зафиксирован в таких регионах, как Республика Мордовия (+12,8%), Кабардино-Балкарская Республика (+8,7%) и Тамбовская область (+8%).
Несмотря на завершение весенне-летнего сезона, доля рынка ИЖС практически не изменилась (8%). Как и в августе, в сентябре лидерами по доле ИЖС остаются Республика Тыва (45,2%), Республика Саха (Якутия) (28,1%) и Сахалинская область (22,6%).