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Спрос на ипотеку в новостройках растет — аналитики Домклик

Дата публикации: 17 окт 2023
Спрос на ипотеку в новостройках растет — аналитики Домклик

Аналитики Домклик изучили ипотечные сделки Сбера в сентябре 2023 года и назвали структуру выданных кредитов на жильё. На первичном рынке количество проведенных сделок составило 55,3 тыс., на вторичном рынке — 86 тыс. и на рынке ИЖС — 12,4 тыс. При этом перетекание спроса со вторичного рынка на первичный продолжилось.

Распределение ипотеки по типам кредитов в сентябре 2023 (топ-10 регионов по количеству выдач). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач
Распределение ипотеки по типам кредитов в сентябре 2023 (топ-10 регионов по количеству выдач). Приобретение первичного и вторичного жилья обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач

В сентябре 2023 года зафиксировано рекордное число выдач во всех сегментах рынка жилищного кредитования. На первичном рынке количество проведенных сделок составило 55,3 тыс. (+12,7% с августа), на вторичном рынке — 86 тыс. (+2,6%) и на рынке ИЖС — 12,4 тыс. (+12,9%).

При этом перетекание спроса со вторичного рынка на первичный продолжилось: доля новостроек на рынке жилищного кредитования выросла примерно на 2% (до 35,6%), в то время как на рынке готового жилья, напротив, снизилась на 2%.

Эксперты Домклик связывают перераспределение в структуре выдач с ажиотажем по поводу ужесточения условий по основным льготным программам, что привело к более существенному росту количества выдач на рынке новостроек.

Напомним, что за день до увеличения первоначального взноса по льготным программам до 20,1% был побит дневной рекорд по количеству выдач ипотеки (11,4 тыс). Причем доля выданных кредитов по льготным программам составила более 77%.

Другая причина смещения интереса россиян на рынок строящегося жилья — повышение ключевой ставки Центробанка до заградительных для ипотеки 13%, в результате чего прирост количества сделок на рынке «вторички» составил всего 3%, а доля в общей структуре выдач снизилась на 2%.

Тем не менее, количество выдач пока держится на высоком уровне за счет большого количества ранее одобренных заявок и длительного периода сохранения Сбером прежних условий кредитования (после повышения ключевой ставки Центробанка). Эксперты считают, что в ближайшие месяцы отток покупателей на рынок новостроек усилится.

Наибольший прирост доли первичного рынка за сентябрь зафиксирован в таких регионах, как Республика Мордовия (+12,8%), Кабардино-Балкарская Республика (+8,7%) и Тамбовская область (+8%).

Несмотря на завершение весенне-летнего сезона, доля рынка ИЖС практически не изменилась (8%). Как и в августе, в сентябре лидерами по доле ИЖС остаются Республика Тыва (45,2%), Республика Саха (Якутия) (28,1%) и Сахалинская область (22,6%).

Аналитика Домклик
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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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