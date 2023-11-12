Названы округа Москвы с самыми дешевыми новостройками
В Новой Москве зафиксирована самая низкая стоимость «квадрата» жилья в столичных новостройках. Цена в октябре составила 254 тыс. руб., сообщается в релизе московского управления Росреестра.
Также наиболее доступные квартиры в новых домах продаются в Зеленограде (ЗелАО) — 266 тыс. руб. и Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) — 335 тыс. руб.
«Если смотреть географию цены, то самый дорогой квадратный метр в прошлом месяце был в ЦАО, ЗАО и ЮАО — 656 тыс. руб., 464 тыс. руб. и 423 тыс. руб. соответственно», — отметила помощник руководителя столичной службы Дарья Кудинова.
По статистике за октябрь «квадрат» жилья в студиях стоил 373 тыс. руб., в однокомнатных квартирах — 385 тыс. руб., в двухкомнатных — 346 тыс. руб., а в трехкомнатных помещениях в среднем — 396 тыс. руб.