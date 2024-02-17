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Снижение ключевой ставки будет плавным, заявили в Центробанке

Дата публикации: 17 фев 2024
Снижение ключевой ставки будет плавным, заявили в Центробанке

Возвращение ключевой ставки к нейтральным значениям будет плавным, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров.

В пятницу совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 16% годовых. В ЦБ ранее заявляли, что регулятор начнёт понижать ставку во втором полугодии 2024 года.

Да, мы видим пространство для снижения ключевой ставки, но наш прогноз предполагает, что возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно.

Фото эксперта
Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Российской Федерации

На что влияет ключевая ставка

Ключевая процентная ставка определяет минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который Центробанк выдает банкам кредиты или берет их средства на хранение.

С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк.

Для граждан основная причина изменения ипотечных ставок — это изменение ключевой ставки Центробанка. Чем выше ключевая ставка, тем выше ставки по ипотеке. И наоборот: чем ключевая ставка ниже, тем ниже ставки по кредитам.

Читайте также: Что будет с рынком жилой недвижимости и ипотеки в России в 2024 году

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Курс недвижимости
Ключевая ставка
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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