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Сколько времени занимает продажа квартиры на вторичном рынке: исследование Домклик

Дата публикации: 03 нояб 2022
Сколько времени занимает продажа квартиры на вторичном рынке: исследование Домклик
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Аналитический центр Домклик изучил ипотечные сделки Сбера и рассчитал, сколько времени нужно, чтобы продать квартиру на вторичном рынке осенью 2022 года. Срок продажи рассчитывался как время от даты публикации объявления о продаже до даты совершения сделки.

Аналитики составили рейтинг крупнейших регионов по скорости продажи однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир. А также рассмотрели динамику изменения сроков экспозиции с начала года.

Сколько времени в среднем занимает продажа квартиры

Данные о сделках показывают, что скорость продажи в значительной степени зависит от комнатности. Легче всего на сегодняшний день продаются малогабаритные однокомнатные квартиры (средний срок экспозиции — 55 дней), затем идут двухкомнатные квартиры (срок экспозиции — 63 дня).

Наиболее затратной по времени является продажа трехкомнатной квартиры: период между публикацией объявления и заключением сделки составляет 76 дней.

Сентябрьские данные о выданных ипотечных кредитах подтверждают эти результаты.

Гистограммы иллюстрируют распределение сроков экспозиции для квартир, проданных в сентябре 2022.
Гистограммы иллюстрируют распределение сроков экспозиции для квартир, проданных в сентябре 2022.

Однокомнатные квартиры

Среди крупнейших регионов в тройку лидеров по скорости продажиоднокомнатных квартир входят Ростовская область — 41 день, Красноярский край — 45 дней, и Волгоградская область — 47 дней. Больше всего времени занимает продажа однокомнатных квартир в Республике Татарстан — 65 дней, Новосибирской и Нижегородской областях — 63 дня.

Рейтинг крупнейших регионов России, где расположены города-миллионники, по скорости продажи однокомнатных
Рейтинг крупнейших регионов России, где расположены города-миллионники, по скорости продажи однокомнатных

Двухкомнатные квартиры

Что касаетсядвухкомнатных квартир, то быстрее всего продажа проходит в Ростовской области — 47 дней, Омской области — 51 день и Красноярском крае — 52 дня. Наиболее длинный процесс купли-продажи в Санкт-Петербурге — 69 дней, Республике Татарстан — 70 дней и Свердловской области — 71 день.

Рейтинг крупнейших регионов России, где расположены города-миллионники, по скорости продажи двухкомнатных
Рейтинг крупнейших регионов России, где расположены города-миллионники, по скорости продажи двухкомнатных

Трехкомнатные квартиры

В случае трехкомнатных квартир наименьшие сроки экспозиции также фиксируются в Ростовской области — 61 день. Другими лидерами по скорости продажи являются Краснодарский край — 62 дня и Челябинская область — 67 дней. Медленнее всего сделки проходят в Санкт-Петербурге — 82 дня, Свердловской области — 88 дней и в Волгоградской области — 93 дня.

Рейтинг крупнейших регионов России, где расположены города-миллионники, по скорости продажи трехкомнатных
Рейтинг крупнейших регионов России, где расположены города-миллионники, по скорости продажи трехкомнатных

Изменение сроков экспозиции в 2022 году

Ниже представлена динамика изменения среднего времени необходимого для продажи однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир.

Динамика скорости продажи для однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир за 2022 год. Данные усреднены по крупнейшим регионам РФ. Пунктирными линиями обозначены предварительные итоги за октябрь.
Динамика скорости продажи для однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир за 2022 год. Данные усреднены по крупнейшим регионам РФ. Пунктирными линиями обозначены предварительные итоги за октябрь.

Для всех трех кривых наблюдаются минимумы в марте, а также в июне. Мартовское снижение общего срока продажи жилья объясняется ажиотажным спросом: на фоне экономической неопределенности люди стремились сохранить свои активы, вложив средства в недвижимость. Возможность повышения цены и ощущение грядущего затишья на рынке обеспечило приток новых продавцов: тех, кто только думал о продаже квартиры, а также потенциальных мигрантов.

Таким образом, большое количество квартир, которые были выставлены в конце февраля и в начале марта быстро скупались, что и привело к резкому снижению сроков экспозиции.

Минимум в июне также прежде всего вызван значительным обновлением множества продаваемых квартир: за весенние месяцы приток новых объявлений на вторичном рынке составил около 30%. Снижение ключевой ставки ЦБ также привело к активизации новых продавцов, за июнь прирост количества объявлений составил 5%. То есть, большая часть квартир, проданных на волне снижения ключевой ставки ЦБ за июнь — это квартиры, выставленные после конца февраля, что объясняет снижение срока сделки купли-продажи.

В 2022 году отмечались значительные колебания покупательской активности, часто менялись условия ипотечного кредитования, а продавцы вели себя импульсивно. И поэтому для всех типов квартир в этом году характерна изменчивая динамика срока продажи. Сегодняшнее плавное увеличение срока реализации вторичного жилья говорит, скорее, не о падении спроса, а о нормализации притока новых предложений в сравнении с весенне-летним периодом.

В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик №1
Мария Ромчанова
Руководитель аналитического центра Домклик

Во второй половине лета и осенью можем видеть устойчивое увеличение сроков продажи квартир. Это говорит о том, что сейчас, в основном, продаются квартиры, которые были выставлены на продажу в начале лета, и что приток новых объявлений снижается. Можно предположить, что в силу осложнения политической ситуации сейчас на рынке присутствует большая доля продавцов, заинтересованных в продаже жилья в короткий срок и кто готов идти на уступки.

Как ускорить процесс продажи квартиры

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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