Сколько стоят комнаты и студии на вторичном рынке в крупнейших регионах: исследование Домклик
Аналитический центр Домклик изучил вторичный рынок предложения в крупнейших регионах России и выяснил, что примерно в половине рассмотренных субъектов комнаты предлагаются чаще студий. Кроме того, эксперты сравнили стоимость лотов в объявлениях о продаже и пришли к выводу, что комнаты в среднем стоят втрое дешевле студий.
Методология: как и что считали аналитики
В исследовании рассматривались объявления о продаже готового жилья в субъектах РФ, где есть города-миллионники (данные Домклик по состоянию на конец февраля 2024 года). В каждом регионе эксперты вычислили долю комнат и студий от общего числа комнат и квартир на вторичном рынке и определили медианную стоимость лотов.
Сколько комнат и студий продается в крупнейших регионах России
По данным аналитиков Домклик, предложение комнат в России весьма ограничено: их доля в среднем составляет всего 3,3% выставленных объявлений на рынке готового жилья.
Среди крупнейших регионов комнаты больше всего представлены в предложении в Республике Башкортостан (6,9% всех объявлений на вторичном рынке в регионе), Санкт-Петербурге (6,7%) и Пермском крае (6,6%).
Наименьшие значения — в Краснодарском крае (0,8%), Ленинградской, Ростовской и Московской областях (по 1,7%). Невысокая распространенность комнат наблюдается и в Москве (2,3%).
Аналитики Домклик добавляют, что за последний год предложение комнат по России уменьшилось куда более значительно (-29,8%), чем предложение студий (-13,2%).
Существеннее всего количество объявлений о продаже комнат сократилось в Новосибирской (-68,6%), Самарской (-48,6%) и Воронежской областях (-45,5%). Что касается столиц, то в Москве снижение было также сильным (-37,3%), тогда как в Санкт-Петербурге цифры оказались куда менее существенными (-10,6%).
Эксперты также выяснили, что комнаты выставляются на продажу чаще студий примерно в половине рассмотренных субъектов. Наибольшая разница в объеме предложения зафиксирована в Волгоградской области: доля объявлений о продаже комнат выше аналогичного показателя в сегменте студий на 4,3%. Далее следуют Пермский край (3,7%) и Республика Башкортостан (3%).
Также есть регионы, где объем предложения студий существенно выше объема предложения комнат. Доля студий в объявлениях на вторичном рынке больше всего превышает долю комнат в Ленинградской области (на 15,5%), в Краснодарском крае (на 10,7%) и в Новосибирской области (на 8,6%).
Сколько стоят комнаты и студии в крупнейших регионах России
В большинстве крупнейших регионов комнаты стоят меньше, чем в среднем по стране (1,4 млн рублей). Наименьшая стоимость комнат зафиксирована в Челябинской области (0,6 млн), Республике Башкортостан (0,7 млн) и Пермском крае (0,8 млн). Наибольшие показатели обнаружены в столичных регионах России — в Москве (5 млн), Санкт-Петербурге (2,7 млн) и Московской области (2,1 млн).
Как видно на графике, комнаты дешевле студий во всех крупных регионах, однако разница в цене варьируется от субъекта к субъекту. Наименьшие расхождения зафиксированы в обеих столицах: стоимость студий в Москве выше стоимости комнат всего в 1,3 раза, а в Санкт-Петербурге — в 2 раза. Незначительная разница также присутствует в Республике Татарстан: покупка студии обойдется в 2,1 раза дороже, чем покупка комнаты.
Наибольшие расхождения отмечаются в субъектах, где собственники продают комнаты по наименьшим ценам. Так, в Челябинской области студии дороже комнат в 5,1 раза, в Республике Башкортостан — в 4,4 раза, а в Пермском крае и Волгоградской области — в 3,8 раза.